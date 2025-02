La NASA logra captar desde el espacio las luces de las auroras boreales en Canadá y EE. UU.

Más de un mes después de haber capturado el espectáculo de la aurora boreal sobre el territorio de Canadá, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, decidió compartir las imágenes de las luces captadas desde la Estación Espacial Internacional, una nave modular ubicada en la órbita terrestre baja.

De acuerdo con el reporte de la NASA, la aurora boreal fue captada el pasado sábado 4 de enero y también se le conoce como aurora polar, "un fenómeno en forma de luminiscencia" que se observa con más facilidad en el cielo nocturno, generalmente en zonas polares, aunque puede aparecer en otros sectores durante breves períodos.

Una eyección de masa coronal (CME, por sus siglas en inglés) es una explosión de plasma que se produce en el Sol y que puede impactar contra la Tierra, por lo que usualmente son enormes burbujas que contienen campos magnéticos potentes y que transportan "radiación de partículas", principalmente protones y electrones.

"Este fenómeno ocurre cuando las partículas cargadas del sol, transportadas por el viento solar, y las eyecciones de masa coronal chocan contra la atmósfera terrestre, dejando impresionantes imágenes de la aurora boreal que lograron ser captadas desde la estación en el espacio exterior", indicó el periodista español, Pablo Salvador, quien tuvo acceso al informe de la NASA que publico CNN.

"Al interactuar con los gases atmosféricos, las partículas cargadas del sol generan destellos de colores brillantes en el cielo de la Tierra", agregó Salvador citando al informe.

Por su parte, el profesor de astrofísica en la Universidad de Pensilvania, Scott Engle, se sorprendió por la diferencia entre los colores que registra el ojo humano y los tonos vívidos que aparencen en los videos de la NASA, tomando en cuenta que en el 2025 la actividad solar que causa la aurora boreal alcanzará el pico de su ciclo de 11 años.

A su vez, la empresa de investigación del mercado norteamericano, Grand View Research, indicó que el turismo de la aurora boreal generó US$843 millones en el 2024 y se prevé que crezca casi un 10% cada año, hasta el 2030: "Los viajes centrados en la naturaleza son un creciente interés en el turismo y las auroras impulsan la popularidad".

"En el 2024 la actividad del Sol fue alta y cuando está en su máximo, o cerca de él, aumenta el nivel de densidad de estas partículas en el viento solar, por lo que las luces aparecen dentro de un cinturón que rodea los polos geomagnéticos de la Tierra", agregó la directora del Planetario Abrams en la Universidad de Michigan, Shanon Schmol.

"Obtener fotografías vívidas de la aurora boreal solía requerir un conocimiento profundo de las exposiciones de la cámara y la velocidad de la película y algo de suerte. Eso cambió alrededor del 2009 con la introducción de cámaras digitales que eran más sensibles a la poca luz," dijo Lance Keimig, fotógrafo del Parque Nacional de Vermont.

"El lente de la tecnología es mejor que el lente humano cuando se trata de visión nocturna. Básicamente, los fotorreceptores del ojo adoptan bastones y conos. Los bastones son más sensibles a la luz, pero no pueden detectar colores. Pero con suficiente luz, los conos actúan para determinar los colores", añadió la fotoperiodista, Nori Jemil.

