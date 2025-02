La NASA determina la fecha y el lugar de la Tierra en el que podría impactar el asteroide YR4

A pesar de que fue descubierto a finales de diciembre del 2024, fue hasta el pasado 1 de febrero que el público internacional conoció la existencia del asteroide bautizado como "2024 YR4", el cual tiene la posiblidad de chocar contra la Tierra en los próximos siete años, de acuerdo con la Administración de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

La agencia espacial ya tiene activados a ciertos grupos de reacción para que puedan fijar su tamaño y trayectoria, tomando en consideración que actualmente existe un 2.2% de probabilidades de que el asteroide pueda llegar a golpear la Tierra, por lo que los expertos no quieren mandar un "mensaje catastrofista" a la población internacional.

"Debido al tamaño estimado que tiene, con un diámetro entre 50 y 90 metros, y la posibilidad de impacto en contra del planeta, es necesario realizar una vigilancia activa del meteorito", indicó el programa de última alerta de impacto terrestre de asteroides, conocido como ATLAS, el cual se encuentra ubicado en la ciudad de Santiago, Chile.

ATLAS reveló que, por su tamaño y por tener una probabilidad de impacto superior a 2%, el asteroide 2024 YR4 cumple con los criterios para que se activen los dos grupos de reacción avalados por la Organización de las Naciones Unidas: La Red Internacional de Alerta de Asteroides y el Grupo Asesor de Planificación de Misiones Espaciales.

Según los datos expuestos por la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA), la hipotética colisión del asteroide 2024 YR4 se calcula que sea durante el próximo miércoles 22 de diciembre de 2032, por lo que, como expertos y por sus respectivos protocolos, los funcionarios deben ponerle "una atención especial a ese meteorito en particular".

El coordinador del servicio de información de la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA, Juan Luis Cano, indicó que "es importante recordar que la probabilidad de impacto de un asteroide suele aumentar al principio, antes de posteriormente descender rápidamente tras observaciones adicionales", por lo que aún no hay necesidad de alarmarse.

"Las variaciones se deben a que estamos mejorando los parámetros que definen la órbita y, por lo tanto, reduciendo el paso futuro del asteroide", comentó el investigador del Instituto de Ciencias del Espacio y de Estudios Espaciales de Cataluña (IEEC), Josep Maria Trigo, quien considera que el metorito podría acercarse a la Tierra en el 2028.

"Lo importante es que se ha detectado con siete años de margen y con más tiempo para estudiarlo y actuar, si fuese necesario", agregó el astrofísico catalán, recordando que es la primera vez que se activan los protocolos de aviso por parte de la NASA y la ESA desde enero del 2018, cuanda la amenaza rápidamente evolucionó a ser de 0.1%.

De momento, queda mucho por saber sobre el asteroide 2024 YR4 y a pesar que el impacto aún es improbable, los expertos espaciales consideran que el "pasillo de riesgo" en donde podría impactar el meteorito sería: El océano Pacífico oriental, el norte de Sudamérica, el océano Atlántico, el norte de África, el Mar Arábigo o el sur de Asia.

"Si el tamaño del asteroide está por debajo de los 50 metros, sería relativamente pequeño, por lo que, si impactara con la Tierra, los daños podría ser similares a los causados en 1909 por un meteorito en la isla de Gran Canaria, donde únicamente se evacuó la zona del impacto", agregó el astrofísico de la Agencia Espacial Europea.

