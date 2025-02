Muere pez “Diablo Negro” a pocos días de aparecer en la superficie, a plena luz del día

El pasado domingo 9 de febrero, un hallazgo poco común en las aguas de Tenerife, España, despertó la curiosidad de los científicos y entusiastas del océano: Un buzo había logrado filmar en las islas Canarias a un raro ejemplar de un pez conocido como "Diablo Negro", el cual usualmente vive a más de 5 mil metros de profundidad.

"La aparición de este extraño depredador de las profundidades es un hecho extremadamente inusual para la especie y por eso mismo el avistamiento generó mucho revuelo en la comunidad marítima", indicó el fotógrafo y explorador marino, Alberto Luca Recchi, quien evidenció el gran desconocimiento que existe sobre la fauna marina.

"A pesar de su aspecto aterrador, el Diablo Negro es un pez fascinante que habita en lo profundo del oceáno, donde la luz del sol no llega. Su cuerpo oscuro lo convierte en un fantasma de los abismos, pero en este caso, abre un debate sobre cuánto nos falta por conocer sobre los misterios del mar", agregó Recchi, a través de sus redes.

El pez es famoso por su apariencia impactante y su comportamiento monstruoso que se caracteriza por sus grandes dientes; sin embargo, usualmente se mantiene de un tamaño relativamente modesto, tomando en consideración que la especie rara vez supera los 19 centímetros de largo, a diferencia de otros depredadores de mayor tamaño.

Descubrimiento por accidente

El descubrimiento del pez Diablo Negro fue realizado por una organización no gubernamental llamada "Condrick", la cual se dedica a la investigación, conservación y difusión sobre tiburones y mantarrayas en las Islas Canarias, un archipiélago en el océano Atlántico que conforma una comunidad española en el noroeste de África.

"Nuestro equipo estaba realizando una campaña de investigación sobre los tiburones pelágicos, cuando accidentalmente nos encontramos con el pez Diablo Negro y logramos documentar el momento", comentó la bióloga marina, Laia Valor, quien fue la primera en verlo cuando el grupo ya estaba regresando al puerto de Tenerife.

"Pasamos cerca y vi algo negro que claramente no parecía plástico, o algo por el estilo. Después de darnos cuenta lo que era, pasamos un par de horas con él, pero nos dimos cuenta que estaba dañado y su cuerpo se encontraba en malas condiciones. No tenemos nada claro, pero eso no es normal", agregó Laia durante una entrevista.

El pez estaba herido y murió un día después de haber sido visto cerca de la superficie, generando un suceso que muchas personas consideraron como "poético", debido a que su cuerpo fue trasladado al Museo de la Naturaleza y Arqueología en Tenerife para un análisis por parte de científicos que "rara vez" se encuentran con esta criatura.

Por el momento, los científicos no están seguros de la razón por la que el pez Diablo Negro emergió de las profundidades del oceáno, aunque las principales hipótesis mencionan una aparente enfermedad, una corriente ascendente inusual o la posibilidad de que el animal estuviera escapando de un depradador, del doble de su tamaño.

Hasta este avistamiento en España, los científicos internacionales solo habían investigado larvas o espécimenes muertos de esta clase de pez, por lo que muchos exploradores lo han catalogado como la primera vez en la que se observa un ejemplar adulto vivo en aguas poco profundas, a plena luz del día y cerca de la superficie.