Taylor Swift dejó de ser el amuleto de Travis Kelce tras la paliza de las Águilas a Kansas City

En febrero del 2020, el jugador profesional estadounidense de futbol americano, Travis Kelce, logró clasificar al primer Super Bowl de su carrera, y a partir de ese momento, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs disputó cinco de los últimos seis super tazones, ganando 3 (LIV, LVII y LVIII) y perdiendo 2 (LV y LIX), siendo este último en el 2025.

El equipo de Misuri llegaba al Supertazón del 2025 con la ilusión de conquistar su tercer campeonato de manera consecutiva, algo que ningún equipo de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) ha conseguido hasta ahora; por lo que Travis y compañía tenían la esperanza de ser los primeros en lograr la hazaña.

Además de contar con la ayuda de Kelce y de tener en sus filas a uno de los mejores mariscales de campo en los últimos años (Patrick Mahones), el conjunto de Kansas City contaba con un amuleto inusual pero bastante funcional: La cantante y compositora estadounidense Taylor Swift, la pareja sentimental de Travis desde enero del 2024.

Cada vez que Swift llegaba al estadio para apoyar a Kelce, los Chiefs salián victoriosos del encuentro, por lo que la artista nacida en Pensilvania se convirtió en una especie de talismán para el cuadro de Kansas; sin embargo, en su segunda presencia en un Super Bowl, la diva del pop observó como el equipo de su pareja recibía una paliza.

El pasado domingo 9 de febrero, Taylor Swift presenció como los Kansas City Chiefs de su pareja, Travis Kelce, se estrellaban ante unas Águilas de Filadelfia que lograron impedir el tricampeonato histórico, cayendo por un rotundo 40-22 en el Domo de César, ubicado en la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana, frente a más de 82 mil personas.

Además de la derrota en el terreno de juego, la cantante de pop se convirtió en un objeto de abucheos por una buena parte de los espectadores presentes en el recinto deportivo, quienes no dudaron en silbarle cada vez que la artista aparecía en las pantallas gigantes del estadio, junto a su amiga, la rapera estadounidense Ice Spice.

Los gritos en contra de Swift fueron el contraste de los aplausos y elogios que recibió el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien se convirtió en el primer mandatario en ejercicio que atiende a un Super Bowl; por lo que la táctica arriesgada del republicano fue bien recibida por la mayoría de los fanáticos del futbol americano.

En numerosas ocasiones, Trump se ha pronunciado públicamente en contra de Taylor Swift, principalmente porque la cantante fue una de las partidarias más importantes de la candidata demócrata, Kamala Harris, en las pasadas elecciones presidenciales de los Estados Unidos, donde Donald ganó la presidencia por segunda vez en su carrera.

En el Super Bowl del 2024, Taylor Swift fue una de las grandes protagonistas del triunfo de los Kansas City Chiefs en Las Vegas, Nevada, al punto de bajar al césped para celebrar eufóricamente con su pareja, Travis Kelce, quien estaba a punto de levantar el tercer Supertazón de su carrera como jugador profesional de futbol americano.

Desafortunadamente para el ala cerrada de Misuri y la cantante de pop, la final del 2025 fue para las Águilas de Filadelfia, y decenas de aficionados se quedaron con la duda sobre lo que hubiera pasado si el histórico tricampeonato hubiera llegado, tomando en consideración que las casas de apuestas especulaban una propuesta de matrimonio.

