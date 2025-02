Los mejores anuncios del Super Bowl 2025 y la cifra millonaria que las marcas pagaron

El Super Bowl, o Supertazón, es el partido final del campeonato de futbol americano en los Estados Unidos (NFL, por sus siglas en inglés), por lo que se ha convertido en uno de los eventos más importantes para los fanáticos del deporte; sin embargo, también ha sido bien recibido por miles de personas que solamente disfrutan del show.

A pesar que el resultado del encuentro es lo más importante de la noche, existe un grupo de consumidores que únicamente observan el evento deportivo con el objetivo de ver a sus celebridades favoritas protagonizar una serie de anuncios memorables, que probablemente se queden en la mente del espectador por mucho tiempo, hasta años.

Los comerciales del Super Bowl se han convertido en un evento aparte y muchas personas se reúnen con sus amigos y familiares para compartir un momento especial: El lanzamiento de nuevos anuncios en el medio tiempo del partido; tomando en cuenta que las marcas gastan millones de dólares para conseguir a las estrellas del momento.

Para las empresas, la mitad del encuentro se ha convertido en su propio partido, debido a que muchas deben reunir a la mayor cantidad de celebridades de Hollywood para poder crear un comercial creativo en apenas un minuto, lo que ya es bastante difícil en una época en donde las personas solo captan la atención por unos segundos.

Los mejores comerciales del Super Bowl 2025

Ben y Casey Affleck para Dunkin Donuts

La cadena multinacional de franquicias de tipo cafetería especializada en donas, Dunkin Donuts, juntó la energía de los hermanos Affleck, Ben y Casey, quienes realizaron un anuncio en donde se burlan de su principal competidor en Estados Unidos, la cadena multinacional de cafeterías, Starbucks, a la que el actor se refiere como "Pop Stars".

Todos los anunciantes deben pagar US$8 millones para 30 segundos de fama en el evento deportivo, sin contar lo que deben pagarle a todas las estrellas que contratan, con el objetivo de aumentar las ventas a nivel internacional y posicionar el nombre de su marca en la mente del consumidor, tanto en Estados Unidos, como en el extranjero.

Lea más: ¿Quién es Adán Manzano? El presentador que fue encontrado sin vida mientras cubría el Super Bowl

Becky G para Mountain Dew

El refresco cítrico fabricado por la compañía PepsiCo, Mountain Dew, juntó a la cantante y compositora estadounidense Becky G, con el aclamado músico británico Seal, a quien convirtió, tal y como su nombre lo dicen en inglés, en una foca, la cual canta sus más grandes éxitos a la orilla del mar junto a otros animales marinos en una roca.

"El comercial de Mountain Dew para el Super Bowl es una pesadilla, o ¿es un sueño? No entiendo que está pasando pero me encanta", agregó un internauta a través de redes sociales, al ver al cantante inglés interpretar sus canciones más famosas en el cuerpo de una foca, mientras Becky observa como intenta abrir una botella de la marca.

Sydney Sweeney para Hellmanns

La marca de productos alimenticios de origen estadounidense que se especializa en mayonesa, Hellmann's, realizó un pequeño encuentro de la famosa película: "Cuando Harry encontró a Sally", con los protagonistas Billy Crystal y Meg Ryan, quienes se encuentran en una cafetería disfrutante de un emparedado con un toque especial.

Durante el minuto del anuncio, a la actriz del cine estadounidense le comienza a gustar mucho su comida, al punto de gritar y compartirle al resto de personas en el restaurante que el sandwich está muy sabroso, por lo que la estrella juvenil, Sydney Sweeney, le indica al mesero que desea ordenal lo mismo que ella para experimentar.