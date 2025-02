¿Quién es Adán Manzano? El presentador que fue encontrado sin vida mientras cubría el Super Bowl

El presentador de deportes mexicano, Adán Manzano, falleció a sus 27 años el pasado viernes 7 de febrero mientras cubría el Super Bowl en la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana; generando la conmoción en el mundo del periodismo deportivo internacional, tomando en cuenta que la muerte del periodista fue completamente inesperada.

La cadena de televisión estadounidense, Telemundo, confirmó la tragedia a través de un comunicado en donde lamentó el repentino fallecimiento de Manzano: "Extrañaremos profundamente tu pasión por los deportes y las contribucciones que hiciste en la comunidad local de Kansas City, Misuri”, agregó la empresa de noticias.

"Adán fue un profesional excepcional y una estrella en ascenso, cuya dedicación y talento reflejaban la excelencia de su trabajo”, añadió Telemundo en sus redes sociales sobre el nacido en 1997 en la Ciudad de México, quien emigró a los Estados Unidos de muy joven y posteriormente se graduó de periodismo en la Universidad de Kansas.

Su primer trabajo como reportero fue en la televisión oficial del equipo de futbol americano, Kansas City Chiefs, el cual disputará el Super Bowl LIX el próximo domingo 9 de febrero, cuando enfrenten a las Águilas de Filadelfia en el Domo de Luisiana; razón por la que Manzano se encontraba en Nueva Orleans para cubrir el evento deportivo.

De acuerdo con Telemundo, Manzano era un joven talentoso, reconocido por su pasión y dedicación en la cobertura de eventos deportivos, y por eso mismo, su deceso sacudió a la comunidad periodística y deportiva a nivel internacional, debido a que el mexicano dejó una "huella profunda" en todas las personas que llegaron a conocerlo.

La carrera profesional de Adán en el periodismo deportivo despegó rápidamente gracias a su entrega, tanto al frente como detrás de las cámaras, ya que el mexicano estaba "profundamente involucrado" en actividades comunitarias y eventos deportivos locales, lo que ayudó a que se convirtiera en un rostro querido en la región de Kansas City.

El alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, declaró que desconoce las causas del fallecimiento del joven periodista pero expresó su pesar a través de redes sociales: “Adán era tan joven y lleno de energía. Realmente cubría casi todos los eventos de la comunidad y es triste recibir esta noticia. Mis condolencias para su familia, amigos y colegas”.

Por el momento, la cadena estadounidense en la que Manzano trabajaba no quiso dar más información al respecto del fallecimiento; sin embargo, resaltaron que están "cooperando con las autoridades mientras investigan este trágico suceso”, aunque si revelaron que no han encontrado "señales obvias de violencia física" en su cuerpo.

A pesar que aún no se conocen las razones exactas de la muerte de Adán Manzano, una mujer fue arrestada por el Departamento Policial de Luisiana, luego de haber sido captada mientras salía de la habitación del hotel en la que el mexicano estaba hospedado; y de acuerdo con las autoridades, el nombre de la detenida es Danette Colbert.

Danette fue acusada de usar las tarjetas de crédito del presentador mexicano en varias tiendas de Nueva Orleans, y según la policía, la mujer estadounidense había sido arrestada previamente debido a ciertas acusaciones en el pasado, en donde supuestamente drogó a hombres, les robó su dinero y utilizó fraudulentamente sus tarjetas.

A reporter covering the upcoming SuperBowl has died in New Orleans. Adan Manzano was described as a "rising star" journalist. He covered university and professional sports teams in Kansas City since 2021, conducting interviews in both English and Spanish. pic.twitter.com/zmnh9yrvMO