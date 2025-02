Trump utilizará el Super Bowl para ordenar que se revise el ejército y el Departamento de Educación

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asistirá al juego del Super Bowl este domingo 9 de febrero a las 17:30 horas, en donde se espera que promocione sus prioridades y haga algunas predicciones, no solo sobre del futbol americano, sino también sobre lo que le espera a la nación norteamericana en su segundo mandato.

De acuerdo con el canal de televisión estadounidense, Fox News, antes de que el mandatario republicano partiera de Palm Bech, Florida, para viajar a Nueva Orleans, Luisiana, y disfrutar del espectáculo, Donald Trump declaró públicamente que considera que los Chiefs de Kansas City vencerán a las Águilas de Filadelfia en la final.

Si embargo, además de hablar sobre el campeonato deportivo, el magnate neoyorquino dijo que espera que los cambios que ha implementado desde que asumió el cargo hace tres semanas, continúen: "Planeo ordenarle al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) que revise el ejército y el Departamento de Educación", agregó.

"Con la ayuda de Elon Musk, vamos a encontrar cientos de miles de millones de dólares en fraude y abuso. Muy pronto tendrán más información al respecto", añadió Trump, quien se convertirá en el primer presidente en ejercicio en asistir al partido por el título de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés).

Trump confía en Elon Musk para recortar el gasto

En la misma entrevista con el canal estadounidense, el presidente Donald Trump le aseguró a la población que él confía en que Elon Musk, el jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental, encontrará formas de recortar el gasto federal y que a continuación centrará la atención en el Departamento de Educación y el Pentágono.

"He tenido una gran ayuda con Musk, que ha sido fantástico. ¿Confiar en Elon? Oh, por supuesto. De hecho, me pregunto cómo puede dedicarle tanto tiempo a eso", agregó el mandatario republicano, quien no estuvo de acuerdo con que el tribunal de los EE. UU. bloqueara el acceso del magnate sudafricano al Departamento del Tesoro.

Elon Musk fue criticado públicamente por haber enviado personal del DOGE a recopilar información confidencial en agencias gubernamentales, como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID); y de acuerdo con Trump, las próximas víctimas del sudafricano serán los Departamentos de Educación y Justicia.

Trump anunció que tiene que "deshacerce del despilfarro, el fraude y el abuso en el gobierno federal", por lo que considera que fue un error que un juez federal bloqueara el acceso de Musk a los sistemas del Departamento del Tesoro en busca de problemas: "Creo que eso fue una locura. Estoy 100% en desacuerdo con ese fallo", añadió.

El presidente Donald Trump argumentó que se "están gastando cientos de millones de dólares en prioridades equivocadas", por lo que planea trasladar la financiación de esos departamentos y agencias para el Departamento de Estado: "Creo que prefiero entregárselo al Secretario Marco Rubio y que se encargue de los programas", agregó.

Por el momento, se espera que otras personalidades notables se unan al mandatario estadounidense en el juego del Super Bowl, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y la propietaria de los New Orleans Saints, Gayle Benson, una empresaria republicana de Los Ángeles que ha apoyado al presidente Trump.