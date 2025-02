Sheinbaum le pide a la fiscal de EE. UU. que “empiece por su país” ante la crisis del narco

El pasado viernes 7 de febrero, la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, publicó un documento en donde establece que el presidente Donald Trump le ordenó al Gobierno federal que "revisara las estrategias de seguridad nacional y antinarcóticos existentes para lograr la eliminación total de los carteles y organizaciones criminales”.

Ante esta situación, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le pidió a su gabinete que "esperara a ver qué es lo que plantea Estados Unidos", o en qué se va a traducir este documento presentado por Bondi, ya que "no se entiende bien el objetivo del mismo"; tomando en cuenta que no es un decreto general impuesto por el republicano.

El memorando del Departamento de Justicia estadounidense exige la eliminación total de los cárteles del narcotráfico; no obstante, de acuerdo con Sheinbaum, Estados Unidos debería empezar con los problemas de su país: "Nosotros vamos a colaborar, pero nunca seremos subordinados", declaró la mandataria en su conferencia matutina.

"¿Cómo es que llega el fentanilo o cualquier otra droga a Estados Unidos? No está bien que pasen ilegalmente y nosotros hacemos nuestro trabajo en nuestro país, pero ¿Qué pasa después de la frontera? ¿Quién opera la distribución de la droga? ¿Quién vende la droga en las ciudades estadounidenses?", manifestó Claudia Sheinbaum.

"El Gobierno de los Estados Unidos también tiene mucho que hacer, como por ejemplo, controlar el tráfico de armas hacia México", agregó Sheinbaum, refiriénose a los reportes de su administración, en donde se ha detectado que los criminales mexicanos utilizan algunas armas que son totalmente exclusivas del ejército estadounidense.

"Hay una parte importante que ellos tienen que hacer en su propio país. ¿Cuál es la distribución final en las calles de las ciudades en Estados Unidos? O qué, ¿No hay cárteles o delincuencia organizada?", comentó la mandataria, quien se molestó por la orden de Trump en donde designó a los carteles del narcotráfico como terroristas.

Para la presidente de México, el memorando del Departamento de Justicia se publica en un mal momento, tomando en consideración que la Guardia Nacional mexicana recientemente desplegó más de 10 mil elementos en la frontera con Estados Unidos, para combatir el tráfico de drogas y migrantes, como parte de su acuerdo con Trump.

Por su parte, de acuerdo con el canal estadounidense CNN, la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, simplemente le recordó a los medios de comunicación norteamericanos que México "es uno de los cuatro países del mundo donde más se cultiva opio (narcótico sumamente adictivo)", junto con Afganistán, Laos y Myanmar.

A la vez, Pam Bondi agregó que México ha sido identificado por los Estados Unidos como uno de los principales puntos de origen del fentanilo, la droga que más se consumió en todo el territorio estadounidense durante el 2024, de acuerdo con el Informe Mundial sobre las drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito.

El informe también indica que, en EE. UU, las muertes por opiáceos aumentaron con respecto al 2023: Más de 82 mil muertes por opioides, o en otras palabras, 25 fallecidos por cada 100 mil habitantes; razón por la que se identifica a México como la principal fuente de tráfico de fentanilo y de tabletas ilícitas que contienen la sustancia.

🚨🇲🇽🇺🇸 President Sheinbaum FIRES BACK at the warmongers and deep staters who wish to intervene in Mexico:



"Start in your own country...



How is it that there are weapons in Mexico that are for the exclusive use of the US military?



Who sold them?" pic.twitter.com/6kMFSXLgX6