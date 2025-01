Donald Trump asegura que Estados Unidos no necesita a Latinoamérica: “Ellos nos necesitan”

En tan solo dos días como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha acaparado las portadas de la mayoría de medios de comunicación en todo el mundo, principalmente por sus polémicas ideas y comentarios, con los que intenta revolucionar a la nación norteamericana y alcanzar nuevamente la "época dorada" del país.

Sus planes en torno a la migración han sido los más controversiales de su carrera política, tomando en consideración que el republicano ha catalogado a los extranjeros como "delincuentes y criminales sin escrúpulos", lo que ha generado la molestia de la comunidad inmigrante en Estados Unidos, quienes desean permanecer en EE. UU.

Las decisiones del magnate neoyorquino de cerrar la frontera sur que limita con México y de realizar la mayor deportación de indocumentados en la historia de los Estados Unidos fueron altamente criticadas en Latinoamérica, debido a que una gran parte de los inmigrantes proviente directamente de los países latinoamericanos.

En su primer día de regreso en el Depacho Oval, la oficina oficial del presidente de los Estados Unidos situada en la Casa Blanca, a Trump se le preguntó por su relación con América Latina, a lo que el mandatario respondió: "Mi relación es genial con ellos porque nos necesitan, nosostros no los necesitamos a ellos", agregó el republicano.

A pesar de que Trump dijo que América Latina es la que necesita a Estados Unidos, el presidente Brasil, Luiz Lula da Silva, salió a decir que las relaciones comerciales de la nación norteamericana con los países latinos deben estar "marcadas por la cooperación, el respeto mutuo y la amistad histórica", debido a que todos comparten vínculos.

Da Silva subrayó que Brasil no quería peleas con la administración del republicano, tomando en cuenta que Estados Unidos es el segundo socio comercial más importante del país sudamericano, solamente por detrás de China: "No queremos problemas con nadie, esperamos que los estadounidenses sigan siendo nuestros aliados históricos".

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó los decretos firmados por Donald Trump en su primer día como presidente, principalmente los que involucran directa e indirectamente a la nación mexicana: "Es importante mantener la cabeza fría en estas situaciones y referirnos a lo que vale en el sentido de la ley".

El magnate neoyorquino considera que la soberanía de Estados Unidos está en peligro, debido a que la frontera con México está invadida por cárteles, criminales, terroristas, traficantes de personas y contrabandistas, los que han ocasionado la muerte de miles de estadounidenses, principalmente por sobredosis de drogas ilícitas.

Otro mandatario latinoamericano que ha hablado sobre Donald Trump fue el presidente panameño, José Raúl Mulino, quien criticó al mandatario estadounidense por sus declaraciones en donde menciona que la nación norteamericana planea recuperar el Canal de Panamá, debido a que ahora "el control del sector está en manos de China".

"Nosotros queremos llevar la fiesta en paz, pero tenemos que asegurarle a la población que el Canal es y seguirá siendo de Panamá. La amenaza de Estados Unidos, en donde planean emplear el uso de la fuerza para retomar el control del área, es incontestable", agregó el mandatario panameño, quien ha sido alabado por Latinoamérica.

