Super Bowl 2025: 12 celebridades que asistieron al evento

Varias estrellas internacionales esperan con ansias el resultado del Super Bowl 2025, el campeonato más grande del fútbol americano.

Aunque se ha comendado mucho sobre la presencia de Taylor Swift y el actual mandatario estadounidense Donald Trump, entre el público se encuentran otras celebridades.

Desde Paul McCartney hasta el jugador Tom Brady, varios famosos asistieron al Super Bowl 2025, el cual arrancó con la entonación del himno estadounidense en voz de Jon Batiste y la participación especial de la cantante Lauren Daigle y otros invitados.

Por otro lado, se espera que durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2025, Kendrick Lamar deleite al público con su repertorio musical.

¿Qué famosos asistieron al Super Bowl 2025?

En la cuenta oficial de la Liga Nacional del Fútbol Americano (NFL por sus siglas en inglés) se han publicado diversos vídeos con artistas que arribaron al campeonato de esta edición del Super Bowl.

De acuerdo con la información de la NFL y otros medios, algunos de los artistas que asistieron al evento se encuentran:

Taylor Swift, cantante pop Lionel Messi, estrella del fútbol Paul McCartney, ex integrante de Los Beatles Kevin Costner Tom Brady, exjugador de fútbol americano y comentarista Bradley Cooper, actor estadounidense Brenda Song y Macaulay Culkin, actores El cantante Jay-Z y sus hijas Adam Sandler, actor de comedia estadounidense Louis Tomlinson, cantante Lauren Graham, actriz norteamericana

Leo Messi in the building ⚽️



