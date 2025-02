“La única que tuvo una noche más dura que los Chiefs”, Donald Trump se burla de Taylor Swift

Durante la noche del pasado domingo 9 de febrero se llevó a cabo el Super Bowl LXI en el Domo de César, ubicado en la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana, donde más de 82 mil personas presenciaron la victoria de las Águilas de Filadelfia por 40-22 sobre los Chiefs de Kansas City, quienes llegaban como los vigentes bicampeones del torneo.

Entre los espectadores del evento se encontraban decenas de celebridades de Hollywood y estrellas deportivas, como Anne Hathaway y Lionel Messi; no obstante, las personalidades que más resaltaron fueron: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la cantante estadounidense Taylor Swift, quien estaba apoyando a Kansas.

La compositora nacida en Pensilvania se encontraba en el estadio para apoyar a su pareja, el jugador de futbol americano, Travis Kelce, uno de los elementos más importantes de los Chiefs, tomando en cuenta que es uno de los mejores alas cerradas del deporte por su capacidad para alinearse con la línea ofensiva de su equipo.

Desafortunadamente para Kelce, los Chiefs recibieron una paliza en el campo de juego y por primera vez en siete años, el cuadro ganador logró anotar más de 39 puntos; sin embargo, la noche no fue oscura únicamente para el conjunto de Kansas City, ya que Taylor Swift se convirtió en una de las figuras más abucheadas en todo el evento.

Al término del encuentro, el presidente estadounidense, Donald Trump, decidió enviar un mensaje a través de la red social, Truth Social, en donde se burla de la cantante: "La única persona que tuvo una noche más dura que los Kansas City Chiefs fue Taylor Swift. La abuchearon y la echaron del estadio", agregó el mandatario republicano.

"¡MAGA (La comunidad Trumpista cuyo lema es "Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande") es muy implacable!", añadió el magnate neoyorquino, haciendo referencia a que fueron los seguidores más fieles del presidente estadounidense quienes abuchearon severamente a Taylor Swift cada vez que las cámaras del estadio la enfocaban.

Durante el compromiso deportivo, parecía que los responsables de los abucheos en contra de Swift eran los fanáticos de las Águilas de Filadelfia, quienes claramente querían incomodar a la pareja de su rival; sin embargo, de acuerdo con el presidente Trump, los encargados de menospreciar a la cantante fueron los republicanos.

El mandatario llevó la rivalidad deportiva al terreno político, tomando en consideración que Taylor apoyó públicamente a la candidata demócrata, Kamala Harris, durante las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, las cuales se llevaron a cabo en noviembre del 2024, en donde Donald Trump obtuvo la victoria por segunda ocasión.

A pesar que su pareja se ha mostrado en contra de Donald Trump, Travis Kelce declaró que había sido un gran honor haber podido jugar frente al mandatario de los Estados Unidos: "Es el primer presidente estadounidense en ejercicio en asistir a un Super Bowl y nosotros tuvimos la oportunidad de ser los protagonistas", agregó el ala de Kansas.

Tras los comentarios del republicano, las burlas en contra de Taylor Swift aumentaron considerablemente en las redes sociales, debido a que muchos seguidores de los Chiefs creían que la cantante era el talismán del equipo, ya que el conjunto rojo nunca había perdido un partido si la compositora se encontraba en el recinto deportivo.

The only one that had a tougher night than the Kansas City Chiefs was Taylor Swift. She got BOOED out of the Stadium. MAGA is very unforgiving!



Donald Trump Truth Social Post 11:14 PM EST 02/09/25