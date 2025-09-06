Shakira llora al cantar “Última”, dedicada a su expareja Piqué

En su paso por Querétaro, México, Shakira se conmovió y lloró al interpretar Última, una canción dedicada a su expareja Gerard Piqué. El concierto se realizó en el estadio Corregidora de Querétaro, ante unos 45 mil espectadores, el pasado 2 de septiembre.

La colombiana se encuentra en su gira Las mujeres ya no lloran. A su llegada al país vecino ha tenido momentos memorables, como al cantar con Belinda.

Durante el concierto en Querétaro, una de sus interpretaciones se ha hecho viral: la de Última. En videos difundidos en redes sociales se observa cómo su rostro cambia y se torna nostálgico.

“Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama. Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente...”, canta. Al mezclarse su voz con el llanto, deja al público el micrófono para que la acompañe. Sus seguidores le dieron ánimo en ese momento.







Entre septiembre y diciembre, la barranquillera también se presentará en Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina.

Shakira y el futbolista Gerard Piqué anunciaron en junio de 2022 su separación, después de 12 años juntos.

Lea más: Por qué terminó la relación más larga de Shakira con Antonio de la Rúa

La historia de Shakira y Piqué

La causa de la ruptura entre la cantante y el futbolista fue una posible infidelidad de Piqué con Clara Chía, actual pareja de Piqué. “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, indicó un corto comunicado firmado por “Shakira y Gerard”.

Aunque lo de la privacidad no se ha cumplido del todo, Shakira ha sido clara en su proceso de duelo a través de sus canciones, lo cual ha despertado todo tipo de comentarios a favor y en contra entre sus seguidores.

Entre otras canciones que hablan de la ruptura está la de Bizarrap, BZRP Music Sessions #53, que rompió récords en redes sociales por los mensajes en los que la cantante expresa sus emociones con detalles que han sido asociados a su relación terminada.

En la canción Monotonía describe un grado de sufrimiento marcado por la impotencia, la separación y la depresión, y predomina el sentimiento de ser un perdedor o una perdedora.

Sin duda, otra de las canciones que más impactó fue Acróstico, en la cual la colombiana habla del dolor de sus hijos y de quiebre de la relación.