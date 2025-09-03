Por qué terminó la relación más larga de Shakira con Antonio de la Rúa

Recientemente, la cantante colombiana Shakira volvió a ser el centro de discusión en redes sociales, pero no precisamente por ella, sino por una de sus exparejas y, de acuerdo con varios de sus seguidores, una de las más importantes: Antonio de la Rúa.

Todo comenzó por un video viral en el que, durante uno de los conciertos de la intérprete, se observa a su expareja entre la multitud, mientras suena de fondo la canción "Días de enero", que en su momento Shakira habría dedicado a Antonio de la Rúa.

Esto solo creció los rumores de que la cantante podría estar dispuesta a regresar con su expareja.

Antes de lo mediática que fue la relación entre Shakira y Gerard Piqué, el noviazgo que la cantante mantuvo con Antonio de la Rúa fue considerado uno de los más sonados en el mundo del espectáculo.

Nacido en 1973, Antonio de la Rúa es abogado y fue figura importante para su padre, Fernando de la Rúa, quien fue presidente de Argentina entre 1999 y 2001. No obstante, en el año 2000 su nombre cobró notoriedad por ser el interés romántico de Shakira.

Ya hay video de Antonio de la Rua viendo como Shakira canta “Día de Enero” pic.twitter.com/kmxzzkqVdF — Shakira (@ShakiraVnezuela) August 30, 2025

Tras consolidar su relación, esta se convirtió en una de las más longevas del mundo del espectáculo, ya que la cantante y el asesor estuvieron juntos casi once años.

Además, el abogado fue una pieza clave en la carrera de Shakira, pues no solo era su pareja sentimental, sino que también se integró activamente en el equipo de la intérprete, a quien asesoraba en sus negocios y ayudaba a fortalecer su imagen a nivel mundial.

Sin embargo, en enero del 2010 la pareja anunció el fin de su relación mediante un comunicado conjunto, en el que aseguraron que la razón principal era darse "un tiempo de crecimiento individual".

Encontré el comunicado de Shakira y Antonio De la Rua al terminar, ya ven bbs la separación era temporal, ya nos habían advertido 😭 pic.twitter.com/lVWoF7NRHg — 🐺🐾 (@_Licantropa) August 30, 2025

A pesar del comunicado, varios medios señalaron que la verdadera razón de la ruptura fue que la cantante habría iniciado una relación con el exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué.

La separación entre Shakira y De la Rúa derivó en problemas legales, ya que el abogado decidió demandarla y exigió una considerable suma de dinero, al afirmar que había sido una figura clave en el crecimiento profesional de la artista.

