Shakira y Piqué venden mansión y chocan por el precio de la propiedad

Tras la mediática ruptura y la mudanza de Shakira a Estados Unidos, ambos continúan cerrando los vínculos materiales que los unían. La mansión vendida es una de las tres propiedades adquiridas en un exclusivo complejo de Esplugues de Llobregat, diseñado originalmente como proyecto familiar para albergar a la pareja, sus hijos y a los padres de ambos.

Según el medio ABC, la venta se cerró por una suma superior a los 3 millones de euros, a través de una de las sociedades inmobiliarias gestionadas por Joan Piqué.

De acuerdo con Vanguardia, el proceso estuvo marcado por desacuerdos en torno al valor de la propiedad. Infobae añade que el retraso en la venta se debió a que Shakira insistía en mantener un precio elevado, mientras que Piqué presionaba por cerrar la operación cuanto antes para instalarse con su actual pareja, Clara Chía, en una nueva residencia.

El mismo medio indica que Shakira solicitaba al menos 12 millones de euros por el complejo completo, mientras que el exjugador proponía entre 6 y 10 millones. Estas diferencias habrían generado fricciones y demoras.

El complejo fue diseñado por la arquitecta Mireia Admetller y concluido en 2012. Incluye varias mansiones interconectadas, estudio de grabación, sala de juegos, gimnasio, jardines y varias piscinas.

La propiedad vendida corresponde a la tercera casa del conjunto, que estaba en proceso de remodelación cuando Shakira descubrió la presunta infidelidad de Piqué, lo que provocó la suspensión del proyecto.

Aunque el complejo fue ofrecido inicialmente como una unidad, las propiedades ahora se venden por separado debido a los elevados precios y la escasa demanda.

Según ABC, las visitas de posibles compradores han sido limitadas por los costos y la escasa difusión del anuncio.

Dos viviendas siguen en venta

Del total de bienes mancomunados en el complejo, aún quedan dos residencias por vender, cuyo valor de mercado conjunto ronda los 11 millones de euros.

ABC señala que el proceso continúa de forma discreta, sin anuncios en plataformas inmobiliarias ni intervención de agencias públicas, ya que la sociedad administrada por Joan Piqué busca concluir la venta de forma privada.