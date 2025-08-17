El príncipe William y Kate Middleton se mudan a Forest Lodge, un histórico refugio del siglo XVIII en Windsor

La familia real británica vivirá otro cambio en su estilo de vida, tras la decisión de los príncipes de Gales de mudarse a Forest Lodge, una casa de campo de la realeza ubicada en Windsor Great Park, a unos seis kilómetros del castillo de Windsor. Según medios internacionales, el traslado podría concretarse a finales del 2025.

De acuerdo con El Español, William y Kate habrían tomado esta decisión con el objetivo de brindar a sus hijos —George, Charlotte y Louis— una infancia lo más normal posible, lejos del escrutinio público.

La mansión, declarada de grado II, es un refugio histórico del siglo XVIII en el que vivieron Eduardo VIII y Wallis Simpson tras la abdicación del rey. La propiedad está valorada en 16 millones de libras esterlinas, equivalentes a más de Q166 millones.

La noticia fue confirmada por un comunicado del Palacio de Kensington, citado por medios internacionales, en el que se indica que “la familia Wales se mudará”.

El cambio está previsto para ejecutarse a finales del año. Tras tres años en Adelaide Cottage, esperan que Forest Lodge se convierta en “su hogar para siempre”, según publicó OK Diario.

Así es Forest Lodge, la nueva casa de los príncipes de Gales

Forest Lodge cuenta con ocho dormitorios, una biblioteca, una pista de tenis y un estanque privado, lo que la convierte en una propiedad mucho más amplia que su residencia actual.

Según Infobae, dentro del terreno también hay tres establos y dos garajes de reciente construcción. Se sabe que actualmente se realizan remodelaciones financiadas con fondos privados de los príncipes.

Estas incluyen la renovación de techos, suelos, puertas y ventanas, además de una redistribución de los espacios interiores, conforme a permisos de construcción presentados por los responsables.

Las mudanzas previas de los príncipes de Gales

A lo largo de sus 14 años de matrimonio, William y Kate han vivido en distintas residencias. Todo comenzó durante su etapa universitaria en St. Salvator’s Hall.

Más adelante vivieron en una casa victoriana y, en el 2003, se trasladaron a Balgove House, donde permanecieron hasta el 2005.

Según el portal ¡Hola!, después de graduarse, vivieron un tiempo en la cabaña Tam-Na-Ghar, en Escocia, durante los primeros años de su relación.

Tras contraer matrimonio, se instalaron en Anglesey entre el 2011 y el 2013, mientras William trabajaba como piloto de rescate aéreo.

Posteriormente, se mudaron al Palacio de Kensington, al apartamento 1A, donde nacieron sus tres hijos. Su residencia más reciente ha sido Adelaide Cottage, elegida por su privacidad y entorno natural, ideal para criar a sus hijos alejados de la vida pública.