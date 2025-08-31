Video: Belinda se arrodilla ante Shakira tras cantar juntas “Día de enero” en Ciudad de México

El 30 de agosto del 2024, el Estadio GNP Seguros, en Ciudad de México, fue testigo de uno de los momentos más comentados de la gira de Shakira, Las mujeres ya no lloran World Tour: el emotivo momento junto a Belinda.

MEX951. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 26/08/2025.- La cantante colombiana Shakira (c) durante un concierto de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' este martes, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

La cantante colombiana Shakira durante un concierto de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' el pasado martes, en Ciudad de México (México). (Foto Prensa Libre: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

La cantante colombiana Shakira sorprendió a los miles de asistentes al invitar al escenario a Belinda para interpretar juntas la balada “Día de enero”.

“Esta canción me la han pedido mucho, y hoy tengo el placer de cantarla con alguien que es un verdadero ejemplo de trabajo, perseverancia, talento y belleza: con ustedes, Belinda”, expresó Shakira momentos antes de llamar al escenario a la artista mexicana.

En el estadio —que, según Billboard, reunió a más de 65 mil fanáticos—, Belinda se unió a Shakira durante el segmento acústico del espectáculo para interpretar la canción que forma parte del álbum Fijación oral, vol. 1, lanzado en el 2005.

Sin embargo, uno de los gestos que más captó la atención del público fue cuando, al finalizar la interpretación, Belinda se arrodilló ante Shakira como muestra de respeto y gratitud por la oportunidad de compartir el escenario con la artista colombiana.

La intérprete mexicana expresó su admiración: “Te amo. Gracias por esta oportunidad. Te amamos. Eres una gran mujer, eres increíble”.

Shakira respondió arrodillándose junto a ella y abrazándola, mientras el público respondía con una ovación.

Después del concierto, Belinda utilizó sus redes sociales para expresar lo que significó la experiencia.

Mediante un mensaje en sus plataformas, escribió: “Shak, gracias por regalarme una de las noches más especiales, compartiendo juntas en el escenario y tu arte… Conectar a través de la profundidad de la música es algo inexplicable. Espero que sigamos compartiendo más momentos así… ¡Además, una de mis canciones favoritas! ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Solo agradecimiento”.

El evento fue parte de la gira Las mujeres ya no lloran World Tour. Según Infobae, Shakira se convirtió en la primera mujer en alcanzar 12 presentaciones en el Estadio GNP Seguros, con un total de 26 conciertos en México.

Belinda se convirtió en la segunda artista femenina invitada en esta gira, después de que Danna Paola participara el 26 de agosto para interpretar “Soltera”.

ESCRITO POR:

Belinda S. Martínez

Periodista de Prensa Libre del área de bienestar y cultura.

Lee más artículos de Belinda S. Martínez

ARCHIVADO EN:

Belinda Shakira Tendencias entretenimiento 
