Netflix Guatemala: Las series y películas más esperadas que se estrenarán en septiembre 2025

Como cada mes, Netflix renueva su catálogo con una variedad de producciones y contenidos para toda la familia, lo que la ha posicionado como la plataforma de streaming líder mundial.

Septiembre llegará cargado de nuevos lanzamientos, temporadas y estrenos imperdibles para disfrutar con amigos, en familia o en solitario.

Entre las apuestas más destacadas de la plataforma figuran la parte 2 de la segunda temporada de Merlina; la nueva serie de Álex Pina, creador de La casa de papel, titulada El refugio atómico; y el regreso de Jude Law, entre otras.

A continuación, presentamos algunas de las series y películas más esperadas de este mes en la plataforma:

Merlina (segunda temporada, parte 2)

Jenna Ortega regresa para dar vida a Merlina en la segunda parte de la temporada 2, que retoma el misterio sobrenatural surgido tras los sucesos iniciales.

De vuelta en la Academia Nunca Más, Merlina enfrenta nuevos retos, mientras el regreso de Tyler representa una amenaza persistente. Al mismo tiempo, la inestabilidad de sus poderes psíquicos —evidenciada en las lágrimas negras— podría ser la clave para desvelar un conflicto mucho más profundo.

La serie estará disponible en la plataforma a partir del 3 de septiembre.

Beauty in Black

Continúan las segundas temporadas de series en Netflix, entre ellas Beauty in Black. La trama sigue la vida de una bailarina exótica cuya realidad cambia al cruzarse con la disfuncional familia detrás de un imperio de cosméticos, y termina involucrada en una red ilegal.

Al igual que en la primera entrega, la nueva temporada se dividirá en dos partes, según la revista People.

La primera parte se estrenará el 11 de septiembre.

Black Rabbit

Entre las nuevas apuestas de Netflix, Black Rabbit se perfila como una de las favoritas del mes.

Según la sinopsis oficial de la plataforma, se trata de una serie de intriga protagonizada por Jason Bateman y Jude Law, en la que el dueño de un restaurante es arrastrado al submundo criminal de la Ciudad de Nueva York cuando su problemático hermano regresa a la ciudad con unos prestamistas pisándole los talones.

Esta producción estará disponible a partir del 18 de septiembre.

El refugio atómico

El equipo formado por Álex Pina y Esther Martínez Lobato, responsables de La casa de papel, presenta esta nueva serie en la que, en medio de un conflicto global sin precedentes, un grupo de multimillonarios se refugia en un lujoso búnker, donde se reaviva una antigua enemistad entre dos familias.

Estará disponible en la plataforma desde el 19 de septiembre.

Alice in Borderland (temporada 3)

El programa japonés más visto de Netflix, según el portal Marie Claire, regresa con su tercera temporada. Basada en el manga del mismo nombre de Haro Asō, esta emocionante serie de juegos mortales sigue a un grupo de personas comunes que son transportadas a una realidad alternativa de Tokio, donde deben ganar desafíos que amenazan la vida para sobrevivir y tener la oportunidad de volver al mundo real.

El estreno de esta nueva serie será el 25 de septiembre.

Nombre artístico: Charlie Sheen

Entre los documentales que se estrenarán en septiembre del 2025, Nombre artístico: Charlie Sheen es uno de los más esperados.

En esta película documental, el actor narra su ascenso en Hollywood, su caída —que acaparó titulares de la prensa sensacionalista— y su camino hacia la recuperación.

Estará disponible en Netflix el 10 de septiembre.

Mantis

Esta nueva producción de Netflix se centra en un hábil asesino que abandonó temporalmente su oficio, pero regresa para enfrentar el nuevo liderazgo de su antigua agencia y reencontrarse con un viejo amigo.

Uno de los principales atractivos de la película es que reúne a las estrellas de El juego del calamar Yim Si-wan y Park Gyu-young, junto a Jo Woo-jin.

Disfrute de esta nueva película a partir del 26 de septiembre en la plataforma.