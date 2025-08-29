Estrenos de Prime Video: Películas y series que llegan en Septiembre del 2025

En la agenda de qué ver a través de las plataformas de streaming seleccionamos algunas de las películas, series, realities y documentales que estarán en Prime Video.

Es un mes intenso para la plataforma. Entre lo más destacado está The Runarounds, sobre un grupo de jóvenes que busca cumplir su sueño musical; Ballerina, un spin-off del universo de John Wick; y la comedia coreana Confidence Queen.

El 10 llega La novia, una pieza que nos llevará a descubrir secretos familiares, mientras que Operación Triunfo, llegará con transmisión en vivo.

The Runarounds

Un grupo de recién graduados de preparatoria forman una banda con la esperanza de escapar del futuro mundano que les espera. Mientras buscan su gran oportunidad y un sueño casi imposible durante un verano, se enamoran y enfrentan problemas por el camino. Estará disponible desde el 1 de septiembre.

Ballerina

Eve Macarro es una asesina entrenada por la Ruska Roma desde su infancia, la misma organización criminal encargada del adiestramiento de John Wick. En esta violenta historia de venganza, Eve intentará por todos los medios averiguar quién está detrás del asesinato de su padre. En su lucha por conocer la verdad, tendrá que atenerse a las normas de la Alta Mesa y, por supuesto, a las del Hotel Continental, donde descubrirá que existen secretos ocultos sobre su pasado. Se estrenará el 5 de septiembre.

Confidence Queen

Confidence Queen es una nueva comedia coreana protagonizada por Park Min Young, Park Hee Soon y Joo Jong Hyuk. Se estrenará el 6 de septiembre.

La serie sigue a un trío de estafadores brillantes que se unen para derribar a villanos corruptos mediante planes ingeniosos. Park Min Young interpreta a Yun Yi-rang, una mujer que se reinventa como maestra del engaño, aliada con James y Gu-ho para desenmascarar criminales y quedarse con sus fortunas mal habidas.

La novia

A partir del 10 de septiembre vea esta historia que en donde Laura es una mujer que aparentemente lo tiene todo: una carrera brillante, un marido cariñoso y su precioso hijo, Daniel. Su vida perfecta se desmorona cuando Daniel trae a casa a Cherry, una nueva novia que lo cambia todo. Tras una tensa presentación, Laura se convence de que Cherry oculta algo. ¿Es una manipuladora social o Laura está paranoica?

Operación triunfo

Prime Video arrancará con este espectáculo de talentos el lunes 15 de septiembre a las 22 horas, con la emisión en directo de la esperada gala, estará disponible en más de 30 países. Será el punto de partida de una temporada que durará 13 semanas y culminará con la gran final el 15 de diciembre.

Gen V Temporada 2

Gen V está ambientada en el mismo universode los superhéroes corruptos creado por Garth Ennis para The Boys. En la primera temporada, se acompaña a los estudiantes de la Universidad Godolkin, una institución controlada por Vought International donde se entrena (y manipula) a los jóvenes superhéroes.

La historia gira en torno a Marie Moreau, una adolescente con el poder de controlar la sangre, que ingresa a Godolkin con la esperanza de convertirse en una heroína profesional. Disponible desde el 17 de septiembre.

De Viaje con los Derbez

Regresa esta docuserie y ahora la familia Derbez que se ha hecho famosa con sus viajes va a Japón. La producción se estrenará el viernes 26 de septiembre.

En esta nueva temporada, Eugenio va con su familia para conocer una cultura diferente entre templos milenarios y rascacielos modernos. La comida es uno de los momentos más relevantes y curiosas de la serie.