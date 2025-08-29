Estrenos de Disney Plus en septiembre del 2025: guía de contenido en la plataforma

La plataforma de streaming Disney Plus se ha posicionado como una de las favoritas de las familias guatemaltecas.

Su variedad de contenido —películas, series, documentales y eventos deportivos— la convierte en una opción completa para el entretenimiento familiar.

Aunque gran parte del catálogo pertenece a Disney, también incluye títulos de ESPN, National Geographic y Star Plus, entre otros.

Para septiembre, la plataforma tiene programados nuevos lanzamientos, temporadas y películas para disfrutar a solas, con amigos o en familia.

Estos son los estrenos previstos para septiembre del 2025:

3 de septiembre – Lilo y Stitch

Meses después de su éxito en taquilla, la cinta dirigida por Dean Fleischer Camp y protagonizada por Maia Kealoha, Sydney Elizabeth Agudong, Billy Magnussen y Tia Carrere, junto a Courtney B. Vance y Zach Galifianakis, estará disponible en la plataforma.

Según la sinopsis oficial, esta historia presenta la vida de una niña hawaiana (Lilo) y de un alienígena fugitivo (Stitch), quienes viven una serie de aventuras juntos.

8 de septiembre – Only Murders in the Building (temporada 5)

La quinta temporada de la serie protagonizada por Selena Gómez, Steve Martin y Martin Short llegará a la plataforma el 8 de septiembre, para continuar con las andanzas de Charles-Haden Savage, Oliver Putnam y Mabel Mora, quienes comparten una obsesión por los crímenes reales.

En esta nueva entrega, los protagonistas investigarán otro asesinato cometido en el mítico edificio Arconia, con la aparición de viejos conocidos, nuevos personajes y la narración de sus hallazgos en su pódcast.

15 de septiembre – Futurama (temporada 13)

Con 13 temporadas y más de 140 episodios, la historia sigue a Philip J. Fry, un repartidor de pizza sin rumbo que, tras ser criogénicamente congelado por error en la víspera del 1999, despierta mil años después, el 31 de diciembre del 2999. Al intentar huir de una asignación laboral obligatoria, termina trabajando como repartidor en Planet Express, una pequeña empresa de mensajería espacial dirigida por un pariente lejano. La trama gira en torno a las aventuras de Fry y sus compañeros, quienes recorren el universo cumpliendo diversas misiones.

19 de septiembre – LEGO Star Wars: Reconstruyendo la galaxia – Piezas del pasado

Según la plataforma Filmaffinity España, esta miniserie de cuatro episodios es la secuela de LEGO Star Wars: Reconstruye la galaxia, estrenada en el 2024. Según la sinopsis oficial, una nueva amenaza surge en la galaxia, y Sig y Dev Greebling deben combinar sus poderes de construcción de la Fuerza y destrucción Sith para detenerla. Junto a Jedi Bob, Yesi Scala y Servo, se adentrarán en los rincones más profundos del universo LEGO, descubriendo piezas de todas las galaxias que los precedieron.

Otros estrenos en Disney Plus

Según la plataforma Filmaffinity España, en septiembre también llegará a Disney Plus el siguiente contenido: