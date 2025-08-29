Escenario
Estrenos de Disney Plus en septiembre del 2025: guía de contenido en la plataforma
Disney Plus presenta estrenos en septiembre 2025 con nuevas temporadas, películas y producciones originales para toda la familia.
El contenido de las plataformas de streaming se podrá ver en una sola aplicación. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
La plataforma de streaming Disney Plus se ha posicionado como una de las favoritas de las familias guatemaltecas.
Su variedad de contenido —películas, series, documentales y eventos deportivos— la convierte en una opción completa para el entretenimiento familiar.
Aunque gran parte del catálogo pertenece a Disney, también incluye títulos de ESPN, National Geographic y Star Plus, entre otros.
Para septiembre, la plataforma tiene programados nuevos lanzamientos, temporadas y películas para disfrutar a solas, con amigos o en familia.
Estos son los estrenos previstos para septiembre del 2025:
3 de septiembre – Lilo y Stitch
Meses después de su éxito en taquilla, la cinta dirigida por Dean Fleischer Camp y protagonizada por Maia Kealoha, Sydney Elizabeth Agudong, Billy Magnussen y Tia Carrere, junto a Courtney B. Vance y Zach Galifianakis, estará disponible en la plataforma.
Según la sinopsis oficial, esta historia presenta la vida de una niña hawaiana (Lilo) y de un alienígena fugitivo (Stitch), quienes viven una serie de aventuras juntos.
8 de septiembre – Only Murders in the Building (temporada 5)
La quinta temporada de la serie protagonizada por Selena Gómez, Steve Martin y Martin Short llegará a la plataforma el 8 de septiembre, para continuar con las andanzas de Charles-Haden Savage, Oliver Putnam y Mabel Mora, quienes comparten una obsesión por los crímenes reales.
En esta nueva entrega, los protagonistas investigarán otro asesinato cometido en el mítico edificio Arconia, con la aparición de viejos conocidos, nuevos personajes y la narración de sus hallazgos en su pódcast.
15 de septiembre – Futurama (temporada 13)
Con 13 temporadas y más de 140 episodios, la historia sigue a Philip J. Fry, un repartidor de pizza sin rumbo que, tras ser criogénicamente congelado por error en la víspera del 1999, despierta mil años después, el 31 de diciembre del 2999. Al intentar huir de una asignación laboral obligatoria, termina trabajando como repartidor en Planet Express, una pequeña empresa de mensajería espacial dirigida por un pariente lejano. La trama gira en torno a las aventuras de Fry y sus compañeros, quienes recorren el universo cumpliendo diversas misiones.
19 de septiembre – LEGO Star Wars: Reconstruyendo la galaxia – Piezas del pasado
Según la plataforma Filmaffinity España, esta miniserie de cuatro episodios es la secuela de LEGO Star Wars: Reconstruye la galaxia, estrenada en el 2024. Según la sinopsis oficial, una nueva amenaza surge en la galaxia, y Sig y Dev Greebling deben combinar sus poderes de construcción de la Fuerza y destrucción Sith para detenerla. Junto a Jedi Bob, Yesi Scala y Servo, se adentrarán en los rincones más profundos del universo LEGO, descubriendo piezas de todas las galaxias que los precedieron.
Otros estrenos en Disney Plus
Según la plataforma Filmaffinity España, en septiembre también llegará a Disney Plus el siguiente contenido:
- 12 de septiembre – Los Mufas: Suerte para la desgracia. Serie de animación que sigue las desventuras de una peculiar familia marcada por la mala suerte, que intentará revertir su destino a toda costa.
- 13 de septiembre – Lost in Jungle. Producción que mezcla aventura y comedia en un entorno selvático, donde un grupo de adolescentes deberá aprender a sobrevivir tras un accidente inesperado.
- 17 de septiembre – Eléctrico Flor. Especial musical animado centrado en la vida de un artista urbano ficticio, conocido como Flor, que busca su voz en una ciudad futurista.
- 19 de septiembre – Match: La reina de las apps de citas. Comedia romántica ambientada en el competitivo mundo de las aplicaciones de citas, con una protagonista que descubre que el amor verdadero no siempre sigue un algoritmo.
- 24 de septiembre – Marvel Zombies. Serie animada basada en el universo alterno de Marvel, donde los superhéroes se enfrentan a una plaga zombi que amenaza con destruirlo todo.