Cuánto cuesta Disney Plus en Guatemala y qué planes ofrece la plataforma

Escenario

Con dos planes disponibles, mensual o anual, la plataforma Disney Plus ofrece contenido exclusivo y entretenimiento para toda la familia. Estas son las opciones que ofrece el servicio.

Estrenos abril 2025 Disney Plus

Compartimos los planes y precios disponibles de Disney Plus para Guatemala. (Foto Prensa Libre: AFP)

La plataforma Disney Plus se ha consolidado como un servicio de entretenimiento para toda la familia. Su catálogo abarca películas, series, documentales y eventos deportivos, lo que la convierte en una opción ideal para quienes adquieren la suscripción.

Aunque gran parte del contenido le pertenece a Disney, la plataforma también ofrece producciones de Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, ESPN y Star.

Además, cuenta con planes que se ajustan al presupuesto de los guatemaltecos, con la posibilidad de contratar la suscripción de forma mensual o anual.

¿Cuánto cuesta Disney Plus en Guatemala?

Según el sitio oficial de la plataforma, estos son los planes, precios y características disponibles actualmente en Guatemala:

Plan Estándar

Precio: US$10.99 al mes (aproximadamente Q85) y US$91.99 al año en un solo pago (aproximadamente Q705).

Características:

  • Acceso a canales de ESPN (ESPN y ESPN3).
  • Estrenos y contenido clásico de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star.
  • Visualización simultánea en dos dispositivos.
  • Descarga de contenido para disfrutar sin conexión.

Plan Premium

Precio: US$15.99 al mes (aproximadamente Q125) y US$133.99 al año en un solo pago (aproximadamente Q1,030).

Características:

  • Acceso a todos los canales de ESPN y más de 500 eventos exclusivos al mes.
  • Estrenos y contenido clásico de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star.
  • Visualización simultánea en cuatro dispositivos.
  • Descarga de contenido para disfrutar sin conexión.

Ambos planes pueden pagarse con tarjetas de crédito, débito y PayPal.

ESCRITO POR:

Belinda S. Martínez

Periodista de Prensa Libre del área de bienestar y cultura.

Lee más artículos de Belinda S. Martínez

ARCHIVADO EN:

Disney Plus Streaming Tendencias entretenimiento 
