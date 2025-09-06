El fenómeno Taylor Swift llega a la NFL: fans brasileñas apoyan a Travis Kelce

La relación sentimental de la famosa cantante norteamericana Taylor Swift con el jugador de los Kansas City Chiefs Travis Kelce desató una ola de público femenino en la NFL y la cita en São Paulo no fue la excepción.

Camisetas estampadas con algún símbolo de la cantante pop aparecían entre los miles de fanáticos que esperaban para entrar a la Arena Corinthians este viernes para asistir al segundo partido que la NFL organiza en el país sudamericano.

Algunas con la cara de Taylor; otras, con la artística de sus álbumes; y unas pocas más osadas, con mensajes de aliento a su pareja, con la que el pasado 26 de agosto anunció su compromiso con una publicación en Instagram que rompió las métricas.

“¡Vamos, prometido de Taylor!”

Como la camiseta roja de los Kansas con la inscripción “¡Go, Taylor’s fiancé” (¡Vamos, prometido de Taylor!, en español) en el dorso que portaban Caroline Chameh y su hermana, Ana Claudia, fanáticas de la cantautora que se convirtió en un ícono del empoderamiento femenino al contar abiertamente sus peripecias amorosas en sus canciones.

Caroline nunca vio un partido de fútbol americano en sus 28 años de vida. Sin embargo, dijo a EFE que está “emocionada” por conocer “de qué se trata” el deporte pero, sobre todo, espera verla a “ella”, la artista que sigue desde que tiene 11 años y con la que aprendió a hablar inglés.

“Estoy deseando mucho que aparezca”, dijo la joven a metros de la puerta de ingreso al estadio.

Pero adviertió que su apoyo a los Chiefs, que se enfrentarán este viernes con Los Ángeles Chargers, está condicionado por el éxito amoroso de la pareja. “Yo voy a seguir a Kansas mientras Taylor esté con Travis”, dice entre risas.

Distinto es el caso de Giovanna França, de 29 años, que sigue el calendario de fútbol americano, pero decidió que hoy era el día para homenajear a Taylor.

“Todo el mundo aquí está por (Patrick) Mahomes, por (Travis) Kelce, y yo estoy por Taylor”, expresó la mujer, mientras señalaba su camiseta negra con la inscripción “I love Taylor Swift”.

Livia Caldi, de 14 años, también ve fútbol americano desde pequeña por su padre, aficionado de los Patriots. Sin embargo, apenas aterrizó desde Curitiba, la capital del estado de Paraná donde vive, se acercó a un centro comercial para comprar la camiseta roja típica de los ‘jefes’.

Acompañada de su madre, dijo a EFE que pidió las entradas del espectáculo deportivo como regalo de cumpleaños porque “hay que apoyar” al futuro marido de su ídola.

Livia ya vio a Taylor Swift en vivo, cuando asistió a un show en Brasil de la gira The Eras Tour en 2023.

Y, aunque considera “muy improbable” verla personalmente, se conforma con compartir el mismo espacio y verla enfocada en la pantalla, cómo viene apareciendo en los últimos juegos de Chiefs.

El número 87 de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, celebra durante el partido de la NFL entre los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers en el estadio Neo Química Arena en São Paulo, Brasil, el 5 de septiembre de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

Los verdaderos fanáticos también celebran el amor

El norteamericano Derron Dixon, de 40 años, que llegó a São Paulo directo de Kansas para seguir al equipo de sus amores, ve con buenos ojos la fiebre de Taylor Swift en el fútbol americano.

La pareja “está atrayendo mucho público femenino” al deporte, como su hija, que es fan de Taylor Swift y que, a pesar de que ya seguía los partidos junto a él, se emociona buscando a la cantante en las gradas cada vez que los Chiefs salen al campo de juego.

Y celebra que la marca del equipo “esté creciendo” a partir de este nuevo amor.

En las conferencias de prensa en las que participa el jugador de 35 años ya aparecen preguntas íntimas sobre su vida amorosa.

En São Paulo, Travis Kelce se refirió a su reciente compromiso y afirmó que ganó “un nuevo anillo” que se sumará a los que ya tiene por sus conquistas en el Super Bowl, en referencia a los trofeos de joyería que se entregan a los jugadores y miembros del equipo ganador de cada temporada de la NFL.

Esta pareja mediática no solo ha despertado la ilusión de las seguidoras de la cantante, sino que ha aumentado drásticamente las ventas de las camisetas del jugador. La noticia del compromiso provocó un aumento de un 200 % en la venta de camisetas de Kelce en el portal de venta en línea Fanatics y las redes sociales de la NFL se han llenado de ‘swifties’ apoyando al jugador.