El cantante Ricardo Arjona rompe el silencio sobre su salud y anuncia cómo vuelve a los escenarios

Entre el 31 de octubre y el 7 de diciembre, Ricardo Arjona estará cerca de su público guatemalteco con su gira Lo que el seco no dijo. Las primeras 15 fechas, que comenzarán el 31 de octubre, se agotaron en solo dos horas, lo cual sorprendió al artista, quien grabó un video de agradecimiento. Con el paso de los días, se especuló acerca de nuevas fechas. Finalmente, se confirmaron ocho más, para hacer un total de 23 fechas confirmadas.

Ahora se sabe que la gira también recorrerá la región y llegará a Estados Unidos, Chile y Argentina, países en los que ha tenido buena recepción, agotando entradas en pocas horas.

Arjona ha estado activo en sus redes sociales y en otras actividades. Asistió al US Open 2025, uno de los eventos deportivos más importantes de la Ciudad de Nueva York, que reunió a varias celebridades, entre ellas Owen Wilson y Anna Wintour. En esa ocasión, la revista People tuvo acceso a una entrevista exclusiva con el cantante guatemalteco y compartió algunos detalles íntimos, especialmente relacionados con su salud.

La periodista Mayra Mangal sostuvo una conversación amena con el artista, y rompió el hielo al hablar de una de sus actividades favoritas. —¿Cómo estás? Nos dice un pajarito que juegas tenis —le preguntó, a lo que el guatemalteco confirmó su afición: "Esta mañana jugué dobles. Llevo ya como 20, 25 años jugando tenis", dijo.

Durante la charla, también aseguró que siempre que tiene un día libre practica ese deporte y confesó que, en el grupo con el que viaja, casi todos juegan tenis. —¿Los contratas de acuerdo con si son o no jugadores de tenis? [risas] —le preguntó Mangal, mientras él respondió: "¡No, no! No, pero tienen que jugar [aunque sea] un poquito".

Al referirse a su nueva gira y a la rapidez con la que se han vendido las entradas, Arjona también hizo una confesión relacionada con su salud: "Me pasaron cosas raras en la despedida de la gira [anterior, Seco]. Tuve un problema de la columna, me operé. Me vi muy mal, la operación resultó muy bien. Entonces había como cierta incertidumbre de si yo volvía o no. Entonces, cuando decidí volver, fue porque me sentía realmente con la salud suficiente como para aguantar una gira en más de 160 lugares. Desde que tomé la decisión y salimos, todo ha sido una sorpresa. En Miami llevamos cuatro arenas; en el Madison Square, aquí; 10 en Buenos Aires; 23 teatros en mi país. ¡Todo increíble! Lo que estoy haciendo ahora es cuidarme un poquito más para poder empezar todas esas cosas", compartió el cantautor.

En la entrevista, publicada el viernes 5 de septiembre, también aclaró que entre sus favoritos están Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.



