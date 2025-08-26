Hecho a mano y diseñado por Travis Kelce: los detalles del anillo de compromiso de Taylor Swift

Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su matrimonio, y lo que más llama la atención es el diseño del anillo de compromiso que recibió la cantante.

El anillo de compromiso de Taylor Swift: un antiguo diamante diseñado por Travis Kelce

Fotografía tomada de la cuenta oficial de la red instagram @TaylorSwift de las manos de la cantante estadounidense Tailor Swift y el jugador estadounidense de fútbol americano Travis Kelce este martes. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este 26 de agosto, la cantante de pop estadounidense Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce anunciaron su compromiso, lo que causó revuelo en las redes sociales y entre los seguidores de ambas celebridades.

Más allá de la noticia, y como antesala de lo que podría ser una de las bodas más mediáticas de los últimos años, a los usuarios en redes sociales les llamó la atención el anillo de compromiso con el que el deportista y la cantante sellaron su unión.

De acuerdo con medios internacionales, sobre todo Page Six, Kelce habría participado en la elaboración del anillo, especialmente en su diseño.

El anillo fue diseñado en conjunto con Kindred Lubeck, de la joyería Artifez Fine Jewelry.

La joya consta de un diamante tallado completamente a mano, con forma de cojín. Según la revista Six Pages, este diseño era muy popular en los siglos XVIII y XIX.

Además del anillo, la revista indicó que también se pueden apreciar otros accesorios que lo complementan, como un reloj de la marca Cartier Santos Demoiselle y una banda de oro.

Según el sitio Brides, el anillo está hecho con oro amarillo de 18 quilates, y se estima que su precio ronda los US$550 mil.

Swift y Kelce comenzaron su relación en el 2023 y, según contó el jugador de fútbol en el pódcast New Heights, quedó totalmente “hipnotizado” cuando asistió a uno de los conciertos de la cantante.

La noticia generó reacciones de muchas personas conocidas, entre ellas el expresidente estadounidense Donald Trump, quien no solo deseó suerte a la pareja, sino que calificó a la cantante como una “persona fantástica”.

“Les deseo mucha suerte. Él es un gran jugador y un gran tipo, y ella es una persona fantástica”, dijo Trump.

