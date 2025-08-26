Taylor Swift anuncia su compromiso con Travis Kelce

“Tu profe de inglés y tu profe de gimnasia se van a casar”, se lee en la publicación en la que, junto a una serie de fotografías, Taylor Swift anuncia su compromiso con el jugador de la NFL Travis Kelce.

La noticia se reveló semanas después de que Swift anunciara el lanzamiento de su nuevo álbum, The Life of a Show Girl, en el pódcast New Heights, que el jugador de fútbol americano conduce junto a su hermano Jason.

Swift y Kelce están juntos desde el 2023, después de que él asistiera a uno de sus conciertos y se quedara "hipnotizado" y "cautivado" por la cantante, según contaron el 13 de agosto en dicho pódcast.

La historia de amor de Swift y Kelce

Según la versión que cuenta el futbolista, Travis Kelce quería conocer a la cantante el día que asistió a uno de sus conciertos y entregarle un “brazalete de la amistad” hecho por él con su número de teléfono, pero no pudo, ya que Swift no recibe visitas antes ni después de sus conciertos. Sin embargo, poco tiempo después establecieron contacto, luego de que Kelce compartiera esta historia en el pódcast.

“Todo empezó cuando Travis, con mucha gracia, habló maravillas de mí en su pódcast, que me pareció muy interesante”, contó en una ocasión en una entrevista para la revista Time sobre la relación. “Empezamos a salir enseguida, así que pasamos bastante tiempo sin que nadie se enterara, algo que agradezco, porque nos conocimos. Para cuando fui a ese primer partido, ya éramos pareja”.

El romance de ambos continuó y, posteriormente, Swift y Kelce se dejaron ver juntos en público, tanto ella en los partidos de Kelce como él en los conciertos del Eras Tour de la cantante.

En el capítulo del pódcast titulado “Taylor Swift sobre la recuperación de sus masters, el final de la gira The Eras Tour y la vida de una corista” (Taylor Swift on Reclaiming Her Masters, Wrapping The Eras Tour, and The Life of a Showgirl), la cantante también ofreció una de sus entrevistas más profundas, compartiendo detalles de su vida, como su afición por el pan de masa madre, la cirugía de su padre y cómo, junto a Travis, ha aprendido sobre las reglas del fútbol americano, mostrándose muy enamorada.

Ambos se encuentran en un momento importante de su vida, ya que el álbum de la cantante verá la luz el próximo 3 de octubre y, en las próximas semanas, dará inicio oficialmente la temporada de fútbol.

*Con información de EFE