Taylor Swift emociona en hospital infantil de Florida: los videos que están conmoviendo de una visita sorpresa

La vida sentimental de Taylor Swift es uno de los puntos de interés de sus seguidores. Su reciente pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, ha estado enamorado platónicamente de ella desde que ambos eran adolescentes, según una publicación de la revista Vogue.

Él veía los videos musicales de la artista en YouTube y confesó en un pódcast que asistió al concierto del Eras Tour en el estadio Arrowhead, de Kansas City, donde intentó salir con ella.

En octubre de 2023, la intérprete de Shake It Off y Blank Space asistió a un partido de los Chiefs contra los New York Jets, en Nueva Jersey. Ahí ya eran pareja.

Swift admitió en su entrevista para la portada Person of the Year de la revista Time que su relación con Kelce comenzó cuando él la mencionó en su podcast "eso me pareció muy heavy metal", dijo. También admitió que al momento de ver el partido ellos ya había tenido varias citas.

Ha llamado la atención sus muestras de cariño en público y también las veces que Swift lo ha mencionado como en los MTV VMAs, al recoger el premio al vídeo del año por Fortnight. Incluso han surgido rumores de boda.

Recientemente a la pareja fue vista en el juego 4 de la Final de la Stanley Cup (hockey), que tuvo lugar el miércoles 12 de junio en el Amerant Bank Arena, ubicado en Sunrise.

Al día siguiente, la cantante hizo una visita sorpresa al Joe DiMaggio Children’s Hospital en Hollywood, Florida, el jueves 13 de junio de 2025.

La revista People confirmó que la artista pasó parte del día en el hospital y saludó a pacientes, familiares y personal médico. El momento se ha viralizado en diferentes redes sociales.

En vídeos que se han publicado sorprende la forma en que se emocionan los niños y el personal al verla entrar a las habitaciones, o la manera en que los pacientes pediátricos se dirigían a ella. Firmó autógrafos y dio abrazos.