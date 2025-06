Taylor Swift genera rumores de embarazo tras foto viral: ¿Travis Kelce se convertirá en padre?

El pasado viernes 30 de mayo, la cantante y compositora estadounidense Taylor Swift le anunció a sus seguidores a través de redes sociales que compró “todo su catálogo musical”, el cual estaba en manos de una discográfica que era dueña de sus primeros discos, por lo que esa fecha fue catalogada como el Día de la Indedependencia Swiftie.

Por primera vez en la historia de su carrera artística, la estrella del pop nacida en la ciudad de West Reading, Pensilvania, tiene el control absoluto de toda su obra musical. Sin embargo, mediante una carta publicada en su sitio web, Swift escribió que su música realmente le pertenece a todos sus fanáticos, quienes están de fiesta por el suceso.

La directora y empresaria estadounidense había perdido los derechos de sus primeros seis discos y por eso tomó la decisión de regrabarlos durante los últimos años. No obstante, sus seguidores creían que el siguiente anuncio de la cantante iba a ser totalmente distinto, ya que en redes sociales comenzó a viralizarse una imagen de Taylor.

Una fotografía reciente de Taylor Swift provocó una avalancha de rumores de embarazo en las plataformas de redes sociales. Esto se debe a que la imagen, que captura a la cantante con un vestido negro que combina con una camioneta negra detrás de ella, crea una ilusión óptica que algunos fanáticos interpretaron como un vientre prenatal.

Este engaño visual en las plataformas digitales produjo diversas especulaciones generalizadas sobre si la figura destacada de la música popular está esperando un hijo con su novio, el jugador profesional estadounidense de fútbol americano Travis Kelce, quien juega en la posición de ala cerrada y actualmente milita en los Kansas City Chiefs.

La fotografía rápidamente se volvió viral en las redes sociales y los fanáticos, tanto de Swift como de Kelce, analizaron cada detalle. Algunos observadores estaban convencidos de que la imagen evidenciaba un embarazo de Taylor, mientras que otros la descartaban como una ilusión causada por el juego de colores y sombras.

"Este debate resalta la intensa indagación pública que a menudo enfrentan las celebridades como Taylor Swift, donde incluso las imágenes inocentes o inofensivas pueden convertirse en un tema de especulación desenfrenada", aseguró la revista estadounidense para mujeres, Glamour of Hollywood, enfocada en tendencias de moda y belleza.

Hasta el momento, la reacción en redes sociales ha sido rápida y dividida. Algunas fanáticos expresaron su entusiasmo ante la posibilidad de que Swift y Kelce formen una familia, mientras que otros criticaron la naturaleza invasiva de la situación, por lo que algunos usuarios solicitaron respeto por su privacidad, "sin conclusiones precipitadas".

Esta no es la primera vez que Taylor se encuentra en el centro de los rumores de embarazo. Ya que en años anteriores, diversos medios de comunicación en los Estados Unidos han especulado sobre su apariencia o su elección de ropa holgada para "tapar su panza", principalmente durante su relación con Calvin Harris y Tom Hiddleston.

A pesar de las especulaciones, ni Swift ni Travis Kelce han decidido hablar sobre los últimos rumores, por lo que mantienen su habitual discreción respecto a sus asuntos personales. Ante esta situación, los fanáticos de ambas celebridades consideran que la imagen simplemente fue un error que ha desatado la locura en la comunidad Swiftie.

