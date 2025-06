Frida Guzmán, nieta de “El Chapo”, lanza su carrera como cantante para defender su apellido

El viernes 30 de mayo, la cantante mexicana Frida Guzmán Muñoz, nieta del narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera, más conocido por su apodo "El Chapo", se encuentra promocionando su nuevo sencillo Andas Contando, publicado a finales de ese mes junto con la artista de banda sinaloense, Cecilia Millan Morales.

Ante esta situación, Frida aceptó participar en una entrevista con el programa de televisión mexicano, Siéntese quien pueda, en donde decidió hablar sobre el proceso de entrar al mundo del espectáculo como una cantante que es nieta del que fue el líder del Cártel de Sinaloa hasta su extradición a los Estados Unidos en diciembre del 2017.

La artista de 20 años explicó que el peso de su apellido ha generado "mucha expectativa" en su debut oficial como cantante. Sin embargo, le aseguró a la población mexicana que se mantendrá firme en su decisión de entrar al mundo del espectáculo, ya que no se avergüenza ni de su familia, ni de su linaje, ni de portar el "Guzmán".

Durante la entrevista, Frida mencionó que su ingreso a la industria de la música ha sido complicado, principalmente porque diversas personas han llegado a pensar que la cantante es una persona que realmente no existe: "Crecer con el apellido Guzmán es difícil, la gente me tachó de ser alguien que no soy, solo por eso", agregó la artista.

Frida Guzmán no se avergüenza de su apellido

"Claro que ha sido muy difícil porque la gente te tacha de ser alguien que tú no eres. Espero que no se tome a mal porque al final eso no se puede negar y yo no tengo por qué avergonzarme de nada sobre eso. Sé que la gente que me rodea no me ve como esa persona que mencionan los desconocidos”, agregó la nieta de "El Chapo" Guzmán.

Frida Sofía Guzmán Muñoz nació el 1 de septiembre del 2005 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el estado mexicano en donde su abuelo Joaquín Guzmán Loera era el líder de una organización criminal mexicana dedicada al narcotráfico y diferentes actividades delictivas, por lo que fue designada como una organización terrorista por EE. UU.

Lea más: Guatemalteco arrestado por conducir en estado de ebriedad en EE. UU. será deportado por ICE

La cantante es hija de Édgar Guzmán López, uno de los hijos de "El Chapo" que murió abatido en diciembre del 2008, cuando ella tenía 3 años. Por esa misma razón, la artista y su mamá, Frida Muñoz, se mudaron a Estados Unidos en el 2009, un año más tarde se terminaría casando con el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr.

Según Frida Guzmán, el boxeador nacido en la ciudad de Culiacán ha sido como un padre para ella, debido que Julio César la ha apoyado a lo largo de todo su proceso artístico, en donde se ha ido abriendo paso en el mundo de la música regional al participar en diversos concursos de canto por todo el territorio de la nación mexicana.

En noviembre del 2021, Frida Guzmán participó en el reality show Tengo Mucho Talento, transmitido por Estrella TV, una cadena de televisión abierta mexicana-estadounidense. Durante su participación, la nieta de "El Chapo" sorprendió al público y a los jueces con su talento vocal, por lo que logró posicionarse en el tercer lugar.

De acuerdo con la joven artista, su mayor inspiración es Jenni Rivera, una cantante, empresaria y actriz méxico-estadounidense que vendió más de 25 millones de discos, ​​lo que la convierte en la intérprete de banda sinaloense más importante de los últimos 25 años: "Espero seguir los pasos de ella, la considero mi ídolo", añadió Frida Guzmán.