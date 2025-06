Guatemalteco arrestado por conducir en estado de ebriedad en EE. UU. será deportado por ICE

Durante la mañana del jueves 29 de mayo, la Oficina de Detención y Deportación en la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana (ERO, por sus siglas en inglés), la unidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) responsable de la remoción de inmigrantes, reportó la captura de un ciudadano guatemalteco.

“Este delincuente indocumentado nos dio una calificación de ‘Me gusta’ en su foto de arresto”, indicó la ERO de Nueva Orleans en sus redes sociales oficiales, donde también publicaron una fotografía de Lemuel Natan González, un ciudadano de Guatemala que fue arrestado por conducir en estado de ebriedad dentro de Luisiana.

En la imagen se observa a González sonriendo y con el pulgar levantado mientras los oficiales le toman una fotografía al momento de subirlo al vehículo de la policía local. “Nos sentimos halagados, pero probablemente nos habría dado dos pulgares hacia arriba si hubiera utilizado la aplicación de CBP Home”, añadió la ERO en su perfil de X.

CBP Home es una aplicación del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) que proporciona a los extranjeros la posibilidad de notificar al Gobierno estadounidense sobre su intención de salir del país: “La próxima vez, olvídate de las esposas y decide autodeportarte”, concluyó la ERO.

“Utilice CBP Home desde la comodidad de su hogar para solicitar su autodeportación”, menciona la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos en su sitio web oficial, donde instan a los inmigrantes indocumentados a autodeportarse y cobrar US$1 mil (Q7 mil 671), con la posibilidad de poder regresar en algún momento.

El mandatario Donald Trump relanzó una aplicación móvil similar a la impulsada por el expresidente Joe Biden, aunque con un objetivo completamente opuesto. El Gobierno anunció la creación de CBP Home para que las personas inmigrantes en situación irregular puedan “autoexpulsarse” del país y así evadir la expulsión forzada.

Según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el principal objetivo de la aplicación móvil es poder identificar a todas las personas migrantes irregulares que deseen salir voluntariamente de EE. UU. para evadir un juicio de deportación y tener “la oportunidad de regresar legalmente en el futuro y poder vivir el sueño americano”.

“Si no lo hacen, los encontraremos, los deportaremos y no volverán jamás a Estados Unidos”, señaló Noem a través de un comunicado en el que menciona que CBP Home sustituye a CBP One, la aplicación concebida por Joe Biden que permitió a más de un millón de migrantes agendar citas con las autoridades migratorias estadounidenses.

Asimismo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que la nueva aplicación cuenta con una función llamada “Intención de Salida”, con la que los migrantes en situación irregular pueden optar por un proceso voluntario “ordenado y definido” para notificar al Gobierno su intención de abandonar el país.

Dentro de la aplicación, se requiere que todos los inmigrantes indocumentados se identifiquen con una fotografía y datos biométricos, además de proporcionar información adicional, como si poseen un pasaporte vigente que les permita abordar un avión de regreso a su país o si tienen “el dinero suficiente para poder salir” de Estados Unidos.

