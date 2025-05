Manifestantes anti-ICE son detenidos y denuncian agresiones de la Policía en Nueva York

Durante la tarde del 28 de mayo, la Policía de Nueva York y manifestantes congregados frente a un tribunal de migración en Varick, Seneca, resultaron involucrados en incidentes. Los inconformes protestaban por señalamientos de que agentes vestidos de civil han arrestado a migrantes en los juzgados del estado.

“No hay manera de que podamos permanecer en silencio. No hay manera de que podamos confiar en los funcionarios o en el gobierno. Han traicionado a los ciudadanos y a las personas que han seguido todos los procedimientos judiciales. Esto no está bien”, dijo una manifestante y activista migrante que optó por no compartir su nombre.

Los agentes de la Policía de Nueva York, después de haber utilizado un altavoz para pedir a los manifestantes que se dispersaran, arrojaron al suelo a varios protestantes, los rociaron con gas pimienta y los esposaron, según captaron testigos. Decenas de imágenes y videos grabados desde las ventanas de un edificio de oficinas cercano fueron compartidas.

“Esto es repugnante. Antes les decíamos a estas personas que podían venir a este país y actuar de la manera correcta. Pero ahora lo hacen y las autoridades les impiden llegar hasta Estados Unidos”, aseguró Ace Sutherland, de la Coalición de Inmigración de Nueva York, un programa que brinda ayuda gratuita para proveer alivio migratorio.

Policías atacan a manifestantes anti-ICE

“He oído informes de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) está arrestando a personas que se presentan a citas migratorias, no solo aquí en Nueva York, sino en todas partes, y no estoy seguro de cuáles son los motivos”, agregó el congresista Jerry Nadler, quien también formó parte de la protesta.

“Lo que estamos viendo es que ICE está tratando de atrapar a la gente, pidiendo que se desestimen los casos para poder arrestarlos inmediatamente después en el tribunal. Es increíblemente impactante que esto suceda, solo quieren detenerlos y deportarlos rápidamente”, añadió Murad Awawdeh, de la Coalición de Inmigración de Nueva York.

Posteriormente, durante la mañana del 29 de mayo, la Policía de Nueva York anunció que al menos 20 personas fueron arrestadas durante la protesta en el tribunal de inmigración en Varick. Estos arrestos se producen una semana después de que las autoridades federales de inmigración detuvieran a un estudiante venezolano de 20 años.

De acuerdo con el grupo de asistencia jurídica de Nueva York, el estudiante venezolano fue detenido dentro del tribunal de inmigración en Varick el miércoles 21 de mayo, después de que su caso fuera desestimado y un hombre enmascarado —presuntamente un agente de ICE vestido de civil— revisara sus documentos antes de esposarlo.

Críticos de la Administración Trump citan la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ratificada en 1791, que protege cinco derechos fundamentales en ese país: libertad de religión, libertad de expresión, libertad de prensa, derecho a reunirse pacíficamente y derecho a peticionar al gobierno. Por ello, la protesta es considerada un derecho humano en EE. UU.

“La Constitución protege el derecho de los ciudadanos a expresar sus ideas y opiniones libremente, incluso si son críticas. Además, también protege el derecho a congregarse para expresar opiniones o protestar pacíficamente. No había razón para que la policía lanzara gas pimienta”, aseguró la Coalición de Migración de Nueva York.