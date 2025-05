EE. UU. dejó de recomendar la vacuna contra el covid-19: ¿Qué aconsejan los infectólogos?

El miércoles 28 de mayo, el Gobierno de los Estados Unidos realizó un cambio significativo en su estrategia sanitaria de inmunización al retirar oficialmente la recomendación de vacunar a menores de edad sanos y a mujeres embarazadas contra la enfermedad por coronavirus, también conocida como covid-19.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) ya no aconsejarán que los niños sanos sean vacunados sistemáticamente contra el covid-19, lo que representa una modificación sustancial respecto de su postura anterior, la que sugería vacunas anuales para todas las personas mayores de 6 meses.

El secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., anunció el cambio a través de sus redes sociales oficiales y citó la falta de datos que respalden la vacunación de niños sanos, por lo que esta medida se vincula con su escepticismo sobre la necesidad de inmunizar a la niñez contra ese virus.

Robert Kennedy, quien como secretario de Sanidad supervisa a todos los CDC, ha manifestado en repetidas ocasiones que los niños “casi no corren ningún tipo de riesgo con el covid-19”. Sin embargo, aunque para muchos menores de edad la enfermedad puede ser intrascendente, en otros casos podría derivar en complicaciones graves.

Kennedy afirmó que el objetivo de esta nueva medida es ajustar las políticas sanitarias a las prioridades del mandatario republicano Donald Trump: “En el 2024, el expresidente Joe Biden instó a los niños sanos a recibir otra dosis de la vacuna contra la covid-19 a pesar de la falta de datos clínicos que respalden la estrategia”, agregó.

No obstante, el médico infectólogo Juan Carlos Cisneros, subdirector de un hospital en Texas, mencionó que, aunque la vacuna contra el covid-19 no tiene una indicación totalmente clara en los niños sanos, el problema de esta nueva medida es que Kennedy Jr. tomó la decisión sin consultar a las autoridades especializadas en estos temas.

Lea más: ICE captura a integrante de la MS-13 que había sido condenado por violencia sexual infantil en su país

“Es inaceptable que se tome una decisión unilateral desde un secretario de Salud en este tipo de consideraciones. Para recomendar una vacuna y dársela a la población, tiene que pasar muchos pasos, como la elaboración de estudios epidemiológicos y la opinión de varios asesores”, sostuvo el especialista argentino que trabaja en EE. UU.

Ante esta situación, el infectólogo exigió la participación del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (CAPI), un comité dentro de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en EE. UU., el cual brinda asesoramiento y orientación sobre el control eficaz de las enfermedades prevenibles por vacunación en la nación.

“Para poder evaluar una vacuna y luego retirarla del ofrecimiento a la población, se tiene que seguir los mismos estudios y la valoración de todos los que saben. No la opinión de alguien que solamente está mirando el costo económico”, señaló el doctor Ricardo Teijeiro, miembro de la Sociedad de Infectología en el estado de Arizona.

“Hay que recordar que la vacuna no solo disminuye la posibilidad de contagio, sino también la probabilidad de padecer covid duradero, una enfermedad prolongada que está trayendo trastornos en las personas. Eso también es prevención. Así que estoy en contra de la forma con que está encarando esto el secretario Kennedy”, concluyó.

Dr. Andrew Wakefield, a heroic truth-teller, spoke with Michael Knowles in a gripping interview that exposes systemic flaws in vaccine safety policy and heralds a transformative shift under Robert F. Kennedy Jr.’s leadership at the White House.



Wakefield’s unwavering commitment… pic.twitter.com/UmNtAxmfAw