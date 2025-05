El “divorcio” entre Trump y Musk: El sudafricano cuestiona la reforma fiscal del presidente estadounidense

De acuerdo con el diario norteamericano especializado en las finanzas y negocios El Economista, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el empresario sudafricano Elon Musk han comenzado a distanciarse, a pesar de que el nacido en la ciudad de Pretoria es el consejero superior del mandatario republicano de 78 años.

Esto se debe a que el director general de Tesla criticó abiertamente la ambiciosa reforma fiscal de Donald Trump, denominada por el presidente de EE. UU. como “la ley más grande y bella”; ya que, en una entrevista con la cadena estadounidense de televisión CBS News, Musk expresó su decepción ante este proyecto de ley de "gasto masivo".

“Francamente, este nuevo proyecto de ley es un despilfarro. No solo no disminuye el déficit, sino que lo aumenta y socava el trabajo que estamos haciendo con el equipo del DOGE”, aseguró Elon Musk, en referencia al Departamento de Eficiencia Gubernamental, la agencia encargada de reducir los costos en el Gobierno de los Estados Unidos.

El empresario de 53 años se mostró muy preocupado por la nueva ley fiscal de Trump, la cual consolida y amplía los recortes de impuestos que caracterizaron su primer mandato presidencial en 2017: “El proyecto es demasiado costoso. Creo que puede ser grande o bello, pero no sé si puede llegar a convertirse en ambas”, añadió Musk.

En enero del 2025, Donald Trump nombró a Elon Musk como la “cabeza visible” del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), cuya misión es reducir notablemente el gasto del Gobierno estadounidense. Sin embargo, a los pocos meses, el rol político del sudafricano se convirtió en "una carga" para él.

Actualmente, Elon Musk es una de las personas más cuestionadas en todo el territorio de los Estados Unidos, y esto ha afectado directamente a sus empresas, en especial a Tesla, considerando que el valor de la compañía de automóviles eléctricos ha caído en la bolsa y sus ventas han disminuido a cifras muy alarmantes para el sudafricano.

Estos hechos, y una discusión en redes sociales con el asesor de Donald Trump en temas comerciales, Peter Navarro, hicieron que Elon Musk tomara la decisión de alejarse por unas semanas de su labor gubernamental para enfocarse en su actividad empresarial, por lo que llegó a cuestionar los aranceles entre EE. UU. y la Unión Europea.

A pesar de que Musk intentó dejar a un lado su paso por la política, el magnate aún tendrá que enfrentarse a una demanda por “ejercer un poder ilegal al orquestar los drásticos recortes al frente del DOGE”, según la jueza Tanya Chutkan, quien denegó una petición de desestimar el caso presentado por los fiscales estatales demócratas.

Hasta el momento, la jueza Tanya Chutkan ha dictaminado que la coalición de 14 estados en EE. UU. presentó alegaciones “suficientemente específicas” y pruebas preliminares suficientes para proceder con las reclamaciones de que Elon Musk “recibió la misma autoridad que el gabinete” de Donald Trump confirmado por el Senado.

No obstante, aunque el sudafricano ha sido la cara pública del DOGE desde el inicio del mandato presidencial de Donald Trump, sus abogados han negado que el magnate tenga algún tipo de cargo en el Gobierno estadounidense o que posea la autoridad suficiente para dirigir a las agencias y que estas lleven a cabo la reducción de costos.

"The more I've gotten to know President Trump, the more I like the guy. Frankly, I love him."



-Elon Musk pic.twitter.com/DWu9uXUsOc