Adolescente guatemalteco muere arrollado mientras iba en bicicleta en Florida

El 22 de mayo, el guatemalteco Néstor Vásquez, de 14 años, murió al ser arrollado por un conductor cuando viajaba en bicicleta en el condado de Lee, Florida.

Ante este hecho, su madre, Carina Sylvestre, insta a crear conciencia sobre la seguridad vial en la ciudad de Fort Myers.

La madre de Néstor comentó a medios de comunicación estadounidenses que no pudo localizar a su hijo por teléfono durante ese día, y más tarde descubrió que lo habían arrollado. Es por eso que, en memoria de Vásquez, un monumento continúa creciendo en el bulevar de Palm Beach, el lugar en donde ocurrió el hecho.

El monumento presenta algunas de las cosas favoritas de Néstor Vásquez, como los Takis (una variedad popular de chips de tortilla), los Kool Aid (una mezcla en polvo para las bebidas saborizadas), los Twix (unas barras de chocolate), un balón de futbol e incluso una bicicleta, mientras decenas de velas permanecen en el sitio del trágico accidente.

Mientras Carina Sylvestre reclama por el responsable de la muerte de su hijo, las autoridades de Fort Myers informaron que Néstor no llevaba casco al momento del accidente y no transitaba por los cruces peatonales del condado de Lee. “En Florida, los menores de 16 años están obligados a usar casco cuando andan en bicicleta”, añadió la Policía.

Mamá de adolescente guatemalteco lamenta su muerte

De acuerdo con Carina Sylvestre, su hijo andaba en bicicleta todo el tiempo y, por ello, ahora quiere que todos presten atención a una advertencia importante: “Hay que tener mucho cuidado porque el peligro llega en cualquier momento. Sin embargo, sé que mi hijo no es la primera persona que muere en ese lugar”, afirmó la guatemalteca.

“No quisiera que otra madre, u otra persona, viva el dolor que yo estoy sufriendo por mi pequeño en este momento. Lo peor es que seguramente el culpable va a quedar impune, sin ninguna sanción, como si hubieran matado a un animal. Esto no debe de ser así”, dijo Sylvestre, quien fue entrevistada por la estación de televisión Fox 4 News.

Lea más: Trump suspende las citas para visados de alumnos extranjeros en las embajadas de EE. UU.

El Departamento de Policía de Fort Myers, Florida, posteriormente anunció que el conductor no recibió una multa por arrollar al joven de 14 años, debido a que no tuvo la culpa: “En este caso, la culpa es de la víctima sin ninguna duda y, por lo tanto, la familia no tiene derecho a percibir ninguna compensación económica”, añadió la institución.

“Néstor acababa de terminar el octavo grado y estaba programado para comenzar la escuela secundaria en agosto. Él era un buen hijo y yo hacía todo lo que podía por nuestra familia”, agregó la madre de la víctima, quien está preocupada por la seguridad vial tras el mortal accidente de bicicleta del guatemalteco en el bulevar Palm Beach.

El guatemalteco Néstor Vásquez, de 14 años, fue atropellado en el condado de Lee, Florida. (Foto Prensa Libre: Fox News 4)

Ante esta situación, los residentes de la zona cercana a Palm Beach están pidiendo mejores medidas de seguridad luego de la muerte del guatemalteco, quien fue atropellado mientras cruzaba la calle. Es por eso que, durante las últimas horas, ha circulado una petición para que se instalen señales de cruce y luces intermitentes.

Tomás Venabides, quien ha vivido cerca de Palm Beach desde diciembre de 1989, afirmó que cruzar la calle no ha mejorado en lo absoluto a lo largo de los años: “No hay señalamientos para los cruces peatonales. Tampoco hay luces. Aquí no vemos nada, parece que hay una señalización, pero no señala nada”, agregó el residente de Florida.