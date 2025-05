Trump limita el acceso a las vacunas contra el covid-19: ¿Quiénes podrán recibirla en el 2025?

La Administración del presidente estadounidense Donald Trump anunció el pasado miércoles 21 de mayo que “limitará la aprobación” de las vacunas contra el covid-19, las cuales proporcionan protección frente al riesgo de enfermedad grave, considerando que el coronavirus se propaga entre las personas que están en contacto directo.

Tras el anuncio del mandatario republicano, los funcionarios de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) establecieron nuevas normas para las vacunas contra el covid-19, debido a que, aunque una persona aún puede enfermarse después de vacunarse, es más probable que tenga síntomas leves o ninguno.

Ante esta situación, la revista médica publicada por la Sociedad Médica de Massachusetts, New England Journal of Medicine, comenzó a presionar a todas las empresas farmacéuticas para que realicen “estudios amplios y prolongados” antes que las nuevas vacunas modificadas contra el covid-19 puedan aprobarse para las personas sanas.

“El anuncio del Gobierno de Donald Trump es realmente una ruptura radical de la política federal anterior, la cual recomendaba una vacuna anual contra el covid-19 para todos los ciudadanos estadounidenses mayores de seis meses”, agregó la revista estadounidense, reconocida por su enfoque en la investigación clínica y la práctica médica.

La Administración de Alimentos y Medicamentos, la agencia responsable de proteger la salud pública garantizando la seguridad de los medicamentos, señaló que las vacunas contra el covid-19 seguirán disponibles para los adultos de 65 años o más, así como para los niños y los adultos con al menos un problema de salud de alto riesgo.

Dadas las circunstancias, el doctor Vinay Prasad, el máximo responsable de las vacunas en la FDA, afirmó que, con la nueva política del presidente Donald Trump, al menos 100 millones de ciudadanos estadounidenses deberían recibir un refuerzo, debido a que ese es el aproximado de personas que se encuentran en el grupo de alto riesgo.

Lea más: Los recortes de Trump a Medicaid pondrán en riesgo la salud de casi 28 millones de latinos

“Simplemente, no sabemos la respuesta a si muchos ciudadanos estadounidenses deberían o no recibir el séptimo refuerzo para el covid-19”, declaró Prasad, quien se incorporó a la FDA a principios del 2025, luego de haber pasado más de una década criticando la forma en que Estados Unidos gestiona la aprobación de medicamentos.

“¿Determinarán los farmacéuticos si alguien está en un grupo de alto riesgo? Lo único que puede salir de esto es que las vacunas sean menos cubiertas por el seguro y estén menos disponibles”, advirtió el experto en vacunas, quien considera que el nuevo planteamiento de la FDA limitará las opciones de los padres y sus hijos en EE. UU.

Según la cadena de televisión Univisión, más de 48 mil ciudadanos estadounidenses murieron por causas relacionadas con el covid-19 en 2024: “El virus fue la causa subyacente en dos tercios de esas muertes y un factor contribuyente en el resto”, agregó el medio, basándose en los datos de los Centros para el Control de Enfermedades.

“Entre los fallecidos hubo 232 niños cuyas muertes se consideraron relacionadas con el covid-19, con 135 de ellos teniendo al virus como causa directa, cifras similares a las muertes pediátricas anuales por gripe”, afirmó Sean O’Leary, de la Academia Americana de Pediatría, quien fue entrevistado por la cadena de televisión estadounidense.

Hegseth: We had our troops being called extremists or being forced to take an experimental vaccine.. pic.twitter.com/B7jpuPnKe2