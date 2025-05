Autoridades lanzan alerta por un posible contagio masivo de sarampión en un concierto de Shakira

La noche del pasado martes 20 de mayo, el Departamento de Salud en el estado de Nueva Jersey informó que actualmente investiga una posible exposición masiva de sarampión, después de que una persona con esta enfermedad asistiera al concierto de la cantante colombiana Shakira, el 15 de mayo, en el estadio MetLife.

Las autoridades de Nueva Jersey indicaron que la persona contagiada presuntamente reside fuera del estado, por lo que existe la posibilidad de que se haya producido una exposición a gran escala entre las 19.30 horas del jueves 15 de mayo y las 2.00 horas del viernes 16 de mayo, el intervalo de tiempo durante el cual se prolongó el evento.

"Se recomienda a cualquiera que crea haber contraído sarampión que llame a su médico antes de acudir a cualquier consultorio de urgencias para recibir tratamiento, de modo que se puedan tomar medidas para prevenir una mayor propagación", recalcaron las autoridades, quienes pidieron que todos se mantengan al día con sus vacunas.

De acuerdo con el Departamento de Salud, el concierto de Shakira del 15 de mayo fue la segunda parada de la gira “Las mujeres ya no lloran” en el territorio de Estados Unidos y más de 81 mil personas llegaron al estadio MetLife, un recinto multideportivo ubicado en el suburbio Meadowlands, en la ciudad de East Rutherford, Nueva Jersey.

Según las autoridades estadounidenses, el virus del sarampión se propaga fácilmente por el aire, pero hasta el momento no se han reportado nuevos casos en el estado de Nueva Jersey. “Todos deben estar muy atentos porque las complicaciones graves del sarampión pueden incluir neumonía o encefalitis”, añadió el Departamento de Salud.

El sarampión es una enfermedad infecciosa que produce lesiones en la piel y se observa con frecuencia en los adolescentes. Usualmente es causada por un virus y sus síntomas incluyen tos, secreción nasal, inflamación ocular, dolor de garganta, fiebre y el habitual sarpullido, el cual no aparece sino hasta 14 días después de la exposición.

"Se sabe que el sarampión se propaga fácilmente cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. Puede provocar una enfermedad grave, complicaciones o, en algunos casos, hasta la muerte", agregaron las autoridades de los Estados Unidos, quienes compartieron un comunicado en sus redes sociales para alertar a la población.

Tal como se mencionó anteriormente, las complicaciones del sarampión pueden incluir neumonía, una infección en uno o ambos pulmones que causa su llenado de líquido o pus. Puede ser provocada por bacterias, virus u hongos, y sus síntomas pueden variar desde leves hasta graves, e incluyen tos, fiebre, escalofríos y dificultad para respirar.

Asimismo, la encefalitis es la inflamación del cerebro, que puede ser causada por una infección o por una reacción del sistema inmunológico. Sus síntomas pueden variar desde leves hasta graves, e incluyen dolor de cabeza, confusión, convulsiones y, en unos casos, daño cerebral o incluso la muerte, por lo que es importante tomar medidas.

Frente al potencial brote de sarampión relacionado con el concierto de Shakira en Nueva Jersey, las autoridades de salud mencionaron que una de las medidas más efectivas para prevenir esta enfermedad es la vacunación. “La dosis protege contra el virus y se administra más de dos veces para poder garantizar una protección óptima”, agregaron.

