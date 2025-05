Informe señala que Donald Trump recortó en un 31% los fondos para la investigación sobre el cáncer en EE. UU.

El análisis, encargado por el senador izquierdista Bernie Sanders, reveló que en los tres primeros meses del año se han suprimido al menos US$13 mil 500 millones en fondos sanitarios, incluidos 1 mil 660 subvenciones.

Entre los más afectados figura el Instituto Nacional contra el Cáncer, que perdió más de US$300 millones de enero a marzo en comparación con 2024.

Su agencia matriz, los Institutos Nacionales de Salud, perdió US$2 mil 700 millones.

“Desde enero, (presidente Donald) Trump ha lanzado un ataque sin precedentes, ilegal e indignante contra la ciencia y los científicos“, dijo Sanders, del comité de salud, educación, trabajo y pensiones del Senado, en un comunicado.

“Trump no solo niega la verdad científica, sino que busca activamente socavarla“, añadió.

Basado en entrevistas con científicos y trabajadores sanitarios, el informe revela una situación de caos en todo el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), dirigido por el escéptico de las vacunas Robert F. Kennedy Jr.

Trump’s war on science is an attack against anyone who has ever loved someone with cancer.



The American people do not want us to slash cancer research in order to give more tax breaks for billionaires. pic.twitter.com/lypN5erx8r