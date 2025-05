Los recortes de Trump a Medicaid pondrán en riesgo la salud de casi 28 millones de latinos

Este jueves 22 de mayo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto presupuestario del presidente Donald Trump, el cual incluye recortes de al menos US$880 mil millones, principalmente al programa federal que ayuda a cubrir los costos médicos para personas de bajos ingresos, Medicaid.

Mientras los republicanos de la Cámara de Representantes insisten en que simplemente están eliminando “desperdicio, fraude y abuso” para generar ahorros mediante nuevos requisitos de trabajo y elegibilidad, los demócratas advierten que millones de personas perderán la cobertura, incluidos niños, mujeres embarazadas y ancianos.

“Ahorrar de esta manera nos permite usar este proyecto de ley para renovar los recortes fiscales y cumplir la promesa de Trump a las familias trabajadoras de clase media”, declaró el representante republicano Brett Guthrie, de Kentucky, quien, como presidente de la Comisión de Energía y Comercio, maneja todo el gasto en atención médica.

Asimismo, los representantes demócratas denunciaron que los nuevos recortes son “muy vergonzosos” y esencialmente constituyen otro intento de dejar sin efecto la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, mejor conocida como Obamacare, una ley estadounidense que busca ampliar el acceso a la atención médica y hacerla más alcanzable.

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Telemundo, el nuevo plan fiscal del presidente Donald Trump, que incluye una reducción masiva al programa Medicaid, “afectará seriamente el acceso a la salud" de casi 28 millones de latinoamericanos que se encuentran actualmente dentro del territorio de los Estados Unidos.

Para el 2025, la comunidad latinoamericana en los Estados Unidos representa más del 29% de todos los beneficiarios de Medicaid y del Programa de Seguro Médico para los Niños (CHIP, por sus siglas en inglés), el cual es administrado por el Departamento de Salud y ofrece fondos a los estados para el seguro médico de familias con niños.

Lea más: ICE aumentará las redadas en EE. UU. por petición de Trump ¿Qué estados se verán más afectados?

“Millones de latinos dependen directamente de estos servicios para atender sus necesidades de salud, y el impacto será especialmente grave para las mujeres, ya que en el 2024 el 58% de los nacimientos entre latinas fue cubierto por Medicaid”, aseguró Voto Latino, una organización que integra a miles de jóvenes latinos en el proceso político.

“Una de cada cuatro mujeres latinoamericanas en Estados Unidos depende de Medicaid para anticonceptivos y salud reproductiva. Recortar este programa es una decisión política que profundiza la desigualdad y deja atrás a las comunidades latinas que ya enfrentan obstáculos para acceder a la atención médica”, agregó la organización latina.

Sin embargo, aunque la comunidad latinoamericana será una de las más afectadas por el recorte de Medicaid, el representante demócrata Hakeem Jeffries, de Nueva York, indicó públicamente que, "sin lugar a dudas", millones de ciudadanos estadounidenses también perderán su cobertura de atención médica con esta decisión republicana.

“Los hospitales cerrarán, los ancianos no podrán acceder a la atención que necesitan y las primas aumentarán para millones de personas si este proyecto de ley se aprueba. Las personas también tendrían que verificar su elegibilidad para estar en el programa dos veces al año, en lugar de solo una vez”, agregó el político y abogado de 54 años.

JUST NOW: Hakeem Jeffries responds to Republican lies about Medicaid: “Not a single undocumented immigrant in this country gets a dime in Federal taxpayer dollars for any part of comprehensive Medicaid coverage. When we’re talking about nearly 14M people who are gonna be thrown… pic.twitter.com/qG9ynA2XjA