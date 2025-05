ICE aumentará las redadas en EE. UU. por petición de Trump: ¿Qué estados se verán más afectados?

Durante la noche del pasado lunes 19 de mayo, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump dejó claro nuevamente que la inmigración irregular es uno de los temas más importantes de su agenda política, por lo que pidió aumentar las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La administración del mandatario republicano anunció que las redadas de ICE comenzarán a priorizar los centros laborales en todo el territorio estadounidense, con el objetivo de que los nuevos operativos migratorios puedan alcanzar más espacios públicos y otros sectores con dependencia de extranjeros, como el agrícola y el hotelero.

Para el actual asesor de Trump en temas de seguridad nacional y control migratorio, Tom Homan, también conocido como el “zar de la frontera”, estas nuevas medidas representan un “retorno agresivo pero positivo para las políticas migratorias”, ya que podrían parecerse a las normas que el magnate implementó en su primer mandato.

"Si no podemos arrestarlos en sus comunidades, los arrestaremos en su lugar de trabajo", declaró Homan durante una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, refiriéndose específicamente a las llamadas “ciudades santuario” en los Estados Unidos, las cuales protegen a los inmigrantes indocumentados.

Tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump, las autoridades federales deberán cambiar de táctica para poder llevar a cabo las detenciones y, posteriormente, las deportaciones, por lo que esta situación ha preocupado a los sectores laborales y a las organizaciones que velan por los derechos de los migrantes.

A partir del miércoles 21 de mayo, las acciones del gobierno estadounidense ya no se limitarán a restaurantes o fábricas, ya que, según la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, una rama del Departamento de Seguridad Nacional, ICE ampliará sus operativos migratorios a “zonas públicas donde los trabajadores suelen congregarse”.

Lea más: Trump exige una investigación a Beyoncé y a otros artistas por “recibir pagos” de Kamala Harris

Estas zonas públicas que menciona la Patrulla Fronteriza podrían ser estacionamientos, parques o hasta tiendas de construcción, lugares que los trabajadores informales suelen frecuentar en los Estados Unidos. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades de ICE no han emitido ninguna declaración al respecto de estas nuevas medidas.

"Estos nuevos operativos migratorios buscarán frenar el trabajo ilegal y detectar casos de explotación laboral", añadió Tom Homan, quien, a pesar de que diversas organizaciones han advertido que esta nueva ofensiva incrementa la vulnerabilidad de las comunidades inmigrantes, aseguró que todas las redadas están justificadas.

Conforme a lo expuesto por la Patrulla Fronteriza, las nuevas acciones del gobierno estadounidense afectarán principalmente a los estados que cuentan con diversas industrias que dependen de la mano de obra extranjera, como los sectores de agricultura y hotelería, los cuales son dependientes de quienes no tienen papeles en EE. UU.

It is absolutely sickening to compare ICE law enforcement agents to the Gestapo.



Attacks and demonization of ICE and our partners is wrong. ICE officers are now facing a 413% increase in assaults.



Our message is clear: DO NOT come to this country illegally. If you do, we will… https://t.co/6jcGRVPuyC