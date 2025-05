Día de los Caídos: 45 millones de personas batirán el récord de viajes en las últimas dos décadas de esta conmemoración

El Día de la Conmemoración de los Caídos, conocido comúnmente como el Día de los Caídos, es una fecha conmemorativa de carácter federal que tiene lugar en el territorio de los Estados Unidos el último lunes de mayo de cada año, con el objetivo de recordar a todos los soldados estadounidenses que murieron en combate.

Para el 2025, el Día de los Caídos se conmemorará el próximo lunes 26 de mayo. Por lo tanto, ante esta situación, se espera que la población de EE. UU. salga en cantidades récord durante el fin de semana largo, "incluso cuando las preocupaciones económicas sacuden la industria de viajes", de acuerdo con la revista global de negocios Fortune.

Conforme lo expuesto por la organización global de medios de comunicación dedicada a ayudar a los lectores a tener éxito en los negocios, más de 45 millones de personas en Estados Unidos (2 millones más que en 2024) tomarán la decisión de viajar al menos 85 kilómetros desde sus hogares entre el jueves 22 y el lunes 26 de mayo.

Según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés), se espera que la gran mayoría de viajeros decida aventurarse en automóvil, por lo que este año podría establecerse un nuevo récord de viajes nacionales dentro de esta conmemoración, considerando que el récord anterior se estableció hace más de dos décadas.

La portavoz de la AAA, Aixa Díaz, indicó que la Asociación pensaba que las preocupaciones sobre la economía harían que menos residentes estadounidenses planearan escapadas para el Día de los Caídos, pero no parece ser el caso: “La gente todavía se siente bastante bien con respecto a gastar dinero en los viajes”, aseguró la vocera.

De acuerdo con la AAA, alrededor del 86% de los viajeros se desplazarán en automóvil hacia sus destinos durante el Día de los Caídos, ya que se espera que más de 39 millones de personas (un millón más que en 2024) realicen viajes por carretera. “Muchas familias encuentran más fácil y barato salir en automóvil que volar”, añadió Díaz.

“Te vas cuando quieras. Puedes llevar todo lo que deseas en el automóvil y hacer paradas en el camino”, argumentó la portavoz de la asociación estadounidense, quien también mencionó que los automovilistas pueden esperar pagar menos por la gasolina durante mayo y junio en todo el territorio de la nación norteamericana.

El Índice de Precios al Consumidor informó que el precio promedio en Estados Unidos por un galón de gasolina regular actualmente es de US$3.18 (Q24.42), en comparación con los US$3.60 (Q27.65) que se promediaron en mayo y junio del 2024, por lo que los automovilistas podrían salir beneficiados este año.

La empresa de datos de transporte INRIX anticipó que el peor tráfico durante las festividades se registrará en las tardes y noches: “Los conductores que salgan a la carretera el jueves 22 de mayo deberían hacerlo antes de las 13.00 horas, y aquellos que planeen salir el viernes 23 deberían hacerlo antes de las 11.00 horas”, agregaron.

Asimismo, en el propio Día de los Caídos, el próximo lunes 26 de mayo, la empresa estadounidense predice que el horario más congestionado en las carreteras será entre las 14.00 y las 19.00 horas: “Se prevé que el tráfico vehicular empeore porque la seguridad aérea ha estado en la mente de los viajeros. Muchos temen volar”, añadió INRIX.

