Minex se pronuncia por la redada masiva en donde migrantes de Guatemala fueron detenidos

Durante la tarde del pasado jueves 29 de mayo, más de 100 trabajadores inmigrantes fueron detenidos por los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), quienes colaboraron con la Patrulla de Carreteras de Florida en una zona de construcción cercana a la Universidad de Tallahassee.

De acuerdo con El Nuevo Herald, un periódico de Miami que se distribuye en el territorio estadounidense, los arrestos de los migrantes indocumentados en Florida ocurrieron a plena luz del día, “ante la mirada impotente de los familiares, amigos y compañeros de trabajo”, quienes no pudieron evitar la detención de los trabajadores extranjeros.

Con las manos esposadas y con el ánimo por los suelos, todos los detenidos fueron trasladados a un autobús de color blanco que tenía rejas en las ventanas, donde tuvieron que esperar más de dos horas hasta que posteriormente fueron enviados a una instalación federal cuya ubicación no fue revelada por las autoridades migratorias de EE. UU.

Entre los detenidos se encontraban inmigrantes guatemaltecos, mexicanos, nicaragüenses y hondureños, quienes fueron capturados en la operación migratoria más grande del norte de Florida bajo la administración de Donald Trump, quien recientemente anunció que planea desplegar más agentes para incrementar las redadas en la nación.

Ante esta situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), el ente encargado de las relaciones internacionales de Guatemala con otros Estados, se pronunció sobre la redada masiva en la ciudad de Tallahassee, Florida, donde se especula que decenas de migrantes guatemaltecos fueron capturados por las autoridades de Estados Unidos.

Según la información compartida por el Minex, aún no se ha confirmado el número exacto de guatemaltecos detenidos en la operación migratoria de ICE. Sin embargo, el ente nacional mencionó que ya se activaron los protocolos de asistencia y protección consular, así como los canales de comunicación con las autoridades locales en Florida.

"La comunicación con las autoridades locales es constante para poder asistir a los guatemaltecos afectados", aseguró el Minex, el cual también agregó que por el momento se debe determinar a donde serán trasladados todos los migrantes guatemaltecos detenidos para poder dar el seguimiento a través de la oficina consular correspondiente.

"Se mantiene comunicación continua con las autoridades migratorias de Estados Unidos, así como con ICE y el centro de detención Broward (Miami, Florida), para ver si los inmigrantes guatemaltecos capturados son derivados a ese lugar", añadió el ente nacional, en relación a las preguntas sobre las posibles misiones consulares a Tallahassee.

Desde adentro del autobús de ICE, un migrante nacido en la Ciudad de México, que se identificó como Gerónimo, declaró que a los inmigrantes los tratan como criminales: “Lamento que no se valore el trabajo que los indocumentados realizan en Estados Unidos, ni modo. Ahora vamos a darle esa energía a nuestros países de origen”, agregó.

Asimismo, Leonardo García, quien trabaja en la obra de construcción College Town, donde se llevó a cabo la redada migratoria de Tallahassee, Florida, observó cómo los agentes federales y estatales detenían a su tío, un inmigrante indocumentado: “La policía rodeó todo el edificio y empezaron a entrar a la fuerza a las instalaciones”, añadió.

