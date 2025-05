Sebastián Yatra revela la razón por la que terminó con Aitana: “Era difícil que todo eso sobreviviera”

La compositora española Aitana marcó su regreso al mundo de la música con su nuevo álbum, Cuarto Azul. Curiosamente, su exnovio, el cantante colombiano Sebastián Yatra, también acaparó la atención con el lanzamiento de su disco Milagro. No obstante, a pesar de haber terminado hace dos años, su relación sigue dando de qué hablar.

En mayo del 2024, los artistas sorprendieron a sus seguidores con el lanzamiento de Akureyri, una canción que desató rumores de una posible reconciliación. Sin embargo, su relación no volvió a florecer y, un año después, con la publicación de su nuevo álbum, Sebastián Yatra participó en una entrevista y quiso hablar sobre su ruptura con Aitana.

“Fue una relación tan pública y entre dos personas famosas, así que es difícil que pueda sobrevivir a estar siempre bajo la lupa. Eso pasa factura a casi todas las relaciones y a nosotros también nos pasó”, confesó Yatra durante una entrevista con El Mundo, un diario de España que proporciona información actualizada sobre temas de cultura.

“Que todos hablen de mi vida y de mis parejas tampoco es algo que me estrese. Son cosas que vivo con mi yo interno. Lo que digan desde afuera no me afecta en lo absoluto, aunque sí puedo admitirles que en ocasiones ha sido bastante agobiante”, explicó el cantante, compositor y actor colombiano, conocido por sus letras románticas.

La relación entre Aitana y Sebastián Yatra

La relación entre Aitana y Sebastián Yatra ha estado marcada por idas y venidas, debido a que, desde que su noviazgo se oficializó en diciembre del 2022, cuando la compositora nacida en Clemente Llobregat terminó con el actor español Miguel Bernardeau, los artistas terminaron y regresaron en más de una ocasión.

Hasta donde se sabe, Yatra y Aitana estuvieron juntos por casi un año y terminaron en noviembre del 2023, para posteriormente intentar regresar y luego declarar que “solo eran muy buenos amigos”. Sin embargo, en mayo del 2024, con el lanzamiento del sencillo Akureyri y su viaje a Islandia, la pareja confirmó su reconciliación en Instagram.

Unas semanas después, los cantantes dejaron claro que una relación sentimental entre dos personalidades públicas es algo complicado, principalmente porque la pareja acapara la atención mediática y los rumores comienzan a surgir desde todos los rincones: “Ahora estamos los dos solteros. A veces se acaba y no pasa nada”, agregó Aitana.

Por el momento, la cantante catalana ya parece haber iniciado una nueva relación con el youtuber del momento, Plex, aunque aún no hay una confirmación oficial. Por su parte, el colombiano ha sido fotografiado recientemente con la actriz y modelo española Nona Sobo, aunque durante su última entrevista mencionó que estaba soltero.

En junio del 2024, el propio Sebastián Yatra contó en el pódcast de la actriz española Vicky Martín Berrocal que nunca había mantenido una relación durante más de un año “sin sentir el deseo de ser infiel”, por lo que los fanáticos de Aitana comenzaron a detectar incompatibilidades entre ambos, quienes prefirieron quedar como amigos.

Asimismo, tras los rumores sobre Nona Sobo, el colombiano confesó que está abierto a todos los posibles romances que vengan después, “porque seguro que los habrá”, aunque durante la entrevista el cantante nacido en la ciudad de Medellín aseguró que encontrar el amor no es su prioridad, a pesar de que pretende ser padre en el futuro.