Conciertos en Guatemala 2025: Estos son los 10 artistas que visitarán nuestro país durante el año

La música siempre une a varios guatemaltecos de distintas generaciones. Durante el año, se darán cita varios exponentes de distintos géneros musicales, entre los que podemos mencionar a Chayanne, Los Ángeles Azules, Álvaro Díaz, Camila y otras celebridades.

Los conciertos en Guatemala se efectuarán en diferentes recintos como Explanada Cayalá, Forum Majadas y otros puntos conocidos.

Si desea asistir, se recomienda que reserve su entrada con anticipación, pero siempre revise los términos y condiciones de las empresas organizadoras de los eventos.

A continuación, compartimos los conciertos en Guatemala confirmados para este 2025 según fuentes locales, información oficial de los artistas y promotoras de los eventos.

¿Qué conciertos habrá en Guatemala 2025?

1.Bacilos – 13 de febrero

Estos grandes del pop colombiano se darán cita en nuestro país el próximo 13 de febrero de 2025 en Cervecería Catorce, San Miguel Dueñas, Antigua Guatemala. Bacilos es reconocido por éxitos como Pasos de Gigante, Caraluna, Mi primer millón, Tabaco y Chanel entre otras.

2.Camilo – 14 de febrero

Durante el Día del Cariño, los enamorados podrán asistir al concierto de Camilo, el cual forma parte de la gira Nuestro Lugar Feliz Tour 2025. Camilo cuenta con éxitos como Un y Dos, Una vida pasada, Tutu, Machu Picchu, entre otros. La cita es el 14 de febrero de 2025 en la Explanada Cayalá.

3.Camila-21 de febrero

Con canciones como Mientes, Aléjate de mí, Todo cambió, Bésame y otros éxitos, Camila se consolidó como una de las bandas de pop romántico más fuertes de su natal México y América Latina. En Guatemala, la agrupación dará un concierto el próximo 21 de febrero de 2025 en Fórum Majadas.

4.Los Ángeles Azules – 7 de marzo

Este próximo 7 de marzo de 2025 usted podrá disfrutar el concierto de una de las bandas de cumbia que se han convertido en todo un ícono de este género en Latinoamérica. Esta agrupación nos ha hecho bailar al ritmo de Como te voy a olvidar, El listón de tu pelo, Nunca es suficiente, entre otras.

5.Grupo Frontera – 22 de febrero

Esta agrupación mexicana estará en Guatemala el próximo sábado 22 de febrero de 2025 en el Estadio Cementos Progreso en zona 6 de la ciudad capital. La banda caracteriza por sus sonidos de los géneros norteño y cumbia. Asimismo, Grupo Frontera ha colaborado con otros artistas mexicanos reconocidos como Carin Leon, Fuerza Regida, Grupo Marca Registrada, entre otros.

6.Álvaro Díaz – 22 de marzo

“Hola, LATINOAMÉRICA, los veo en marzo”. Con estas palabras, Álvaro Díaz anunció su concierto en Guatemala. El evento será próximo22 de marzo en la Explanada Cardales Cayalá, zona 16 capitalina.

7.Beéle – 15 de marzo

El concierto de Beéle tendrá lugar el 15 de marzo de 2025 en Futeca Cayalá. Beéle es un cantante colombiano que ha colaborado con artistas como Sebastián Yatra, Manuel Turizo y Kany García, según la prensa internacional.

8. Chayanne-22 de marzo

El cantante puertorriqueño dará un concierto el próximo 22 de marzo de 2025 en el Estadio Cementos Progreso, zona 6 de la capital como parte del tour Bailemos otra vez. Chayanne es conocido por éxitos como Yo te amo, Torero, Bailando Bachata, Y tú te vas, Humanos a Marte, entre otros.

9. Incubus – 26 de marzo

La banda de origen estadounidense se presentará el miércoles 26 de marzo del 2025, a las 18 horas, en Explanada Cardales de Cayalá, zona 16 de la ciudad capital. Esta agrupación surgió en 1991 en el estado de California y algunas de sus melodías reconocidas son Wish You Were Here, Drive, Pardon me, etcétera.

10. Enrique Bunbury – 18 de junio

Enrique Bunbury vendrá a Guatemala el próximo 18 de junio de 2025 en Fórum Majadas como parte de su gira programada para este año. El cantautor español ha venido varias veces a Guatemala. A Bunbury se le reconoce por diversos éxitos como Aunque no sea conmigo, Nada, Frente a Frente, Al final, entre otros.