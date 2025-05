“Nos tratan como criminales”: migrantes detenidos en Florida relatan la redada en la que fueron capturados

Durante la mañana del pasado jueves 29 de mayo, al menos 90 trabajadores fueron detenidos por los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), quienes colaboraron con la Patrulla de Carreteras de Florida en una zona de construcción muy cercana a la Universidad Estatal de Tallahassee.

De acuerdo con El Nuevo Herald, un periódico matutino de Miami que se distribuye en el territorio estadounidense, los arrestos de los inmigrantes indocumentados en Florida ocurrieron a plena luz del día, “ante la mirada impotente de familiares, amigos y compañeros de trabajo”, quienes no pudieron evitar la detención de los extranjeros.

Con las manos esposadas y con el ánimo por los suelos, todos los detenidos fueron trasladados a un autobús de color blanco que tenía rejas en las ventanas, donde tuvieron que esperar más de dos horas hasta que posteriormente fueron enviados a una instalación federal cuya ubicación no fue revelada por las autoridades migratorias de EE. UU.

Mientras esperaban el traslado, algunos trabajadores que estaban detenidos en el bus lograron hablar con la prensa estadounidense. Entre ellos se encontraban inmigrantes mexicanos, nicaragüenses, hondureños y venezolanos, quienes fueron detenidos en la redada más grande del norte de Florida bajo la administración de Donald Trump.

Los testimonios de la redada en Tallahassee

Desde adentro del autobús blanco, un migrante nacido en la Ciudad de México, que se identificó como Gerónimo, declaró que a los inmigrantes los tratan como criminales: “Lamento que no se valore el trabajo que los indocumentados realizan en Estados Unidos, ni modo. Ahora vamos a darle esa energía a nuestros países de origen”, agregó.

Asimismo, Leonardo García, quien trabaja en la obra de construcción College Town, donde se llevó a cabo la redada migratoria de Tallahassee, Florida, observó cómo los agentes federales y estatales detenían a su tío, un inmigrante indocumentado: “La policía rodeó todo el edificio y empezaron a entrar a la fuerza a las instalaciones”, añadió.

“Cuando lograron ingresar al recinto, los oficiales comenzaron a pedirles a todos los trabajadores que mostraran sus papeles. Yo vi cómo algunos migrantes empezaron a correr, intentando escapar de las autoridades, pero los agentes solo los tiraron al suelo como si nada. Los esposaron y seguramente serán deportados”, aseguró Leonardo.

Por su parte, los funcionarios del ICE informaron que la redada se realizó como parte de una investigación dentro de la región de Tallahassee, debido a que las autoridades acudieron a la zona de construcción con “múltiples órdenes de allanamiento”. Sin embargo, aún no está claro si todos los detenidos habían sido identificados previamente.

Neither state nor federal police will confirm how many were arrested at the site on Thursday, though ICE acknowledges they "served multiple search warrants as part of an ongoing investigation in the Tallahassee region." pic.twitter.com/23gnuemGHE — Jason Delgado (@JasonDelgadoX) May 29, 2025

Conforme a lo expuesto por The Miami Herald, un periódico establecido en Florida, uno de los detenidos fue identificado como Faustino Macedo, de 41 años. El medio estadounidense logró contactar a su esposa, Amanda Parrish, quien indicó que su cónyuge llevaba más de 14 años en la misma empresa y no tenía antecedentes penales.

“Esto es lo que hubiera querido que no pasara. No son solo inmigrantes indocumentados, tienen familia en los Estados Unidos”, dijo Parrish entre lágrimas, quien presenció el arresto de su esposo desde el otro lado de una valla, por lo que públicamente solicitó alguna respuesta a la empresa para la que trabajaba Macedo, New South Systems.