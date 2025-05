Más de 100 migrantes de Guatemala, México y otros países son detenidos en una obra en Tallahassee, Florida

Activistas de organizaciones como la Coalición Inmigrante de Florida (FLIC, en inglés) denunciaron la redada en sus redes sociales, en las que se viralizaron videos de los migrantes sorprendidos por los agentes y de una mujer que lloró al ver que se llevaban a su esposo.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Tampa, parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), expuso en sus redes sociales que lideró el arresto de “más de 100 inmigrantes ilegales, algunos previamente deportados y otros con historial criminal, en una obra mayor de construcción”.

La operación destacó porque participó también la Patrulla de Carreteras de Florida, a la que el gobernador, el republicano Ron DeSantis, ordenó ejecutar redadas migratorias para colaborar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“En Florida, estamos liderando el trabajo para ayudar a la Administración Trump a implementar la ley inmigratoria federal. La operación de hoy tuvo lugar aquí mismo en Tallahassee. Detener. Deportar. Entregar resultados al pueblo estadounidense”, publicó el fiscal general del estado, James Uthmeier, en X.

El operativo, del que aún faltan más detalles oficiales, ocurrió en un sitio donde se construyen apartamentos cerca de la Universidad Estatal de Florida, según la prensa local, mientras que la imagen compartida por el HSI muestra que los agentes obligaron a los migrantes a hacer una larga fila.

#FBI Jacksonville continues to support immigration enforcement operations across Florida. Today in Tallahassee, our Special Agents and Intel team aided @HSITampa and other federal, state, and local partners in arresting more than 100 illegal immigrants from a construction site. pic.twitter.com/r2LfRVtmMC