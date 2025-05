¿Cúanto tuvo que pagar Taylor Swift para recuperar los derechos de sus primeros discos?

Durante la tarde de este viernes 30 de mayo, la cantante y compositora estadounidense de 30 años, Taylor Swift, le anunció a sus seguidores a través de redes sociales que compró “todo su catálogo musical”, el cual estaba en manos de Shamrock Capital, una discográfica que era dueña de sus primeros seis álbumes.

Por primera vez en la historia de su carrera artística, la estrella del pop nacida en la ciudad de West Reading, Pensilvania, tiene el control absoluto de toda su obra musical: “Toda la música que he hecho ahora me pertenece a mí. Pero realmente, le pertenece a todos ustedes”, escribió Swift en una carta publicada en su sitio web oficial.

La directora y empresaria estadounidense había perdido los derechos de sus primeros seis discos, por lo que tomó la decisión de regrabarlos durante los últimos años. Sin embargo, le hacía falta regrabar el sexto y más esperado álbum, Reputation. Ante esta situación, sus seguidores creían que el siguiente anuncio iba a ser totalmente diferente.

Ante todo pronóstico, la sorpresa ha sido otra, la figura destacada de la música popular ahora es dueña de todos sus álbumes: Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017), Lover (2019), Folklore (2020), Midnights (2022) y The Tortured Poets Department (2024), además de sus cuatro regrabaciones.

De acuerdo con la revista estadounidense especializada en información sobre la industria musical Billboard, Taylor Swift compró todo su catálogo musical por una transacción aproximada de US$360 millones, con la que logró recuperar todas las grabaciones originales que realizó con el sello discográfico Big Machine Label Group.

El sitio oficial de Taylor Swift explica abiertamente que esta millonaria transacción le devuelve a la cantante estadounidense “todas las canciones inéditas, el control de las portadas y fotografías de los seis álbumes, y el trabajo musical de toda su vida” por el que batalló por más de seis años en un drama legal que comenzó a inicios del 2019.

Las complicaciones iniciaron cuando la empresa centrada en la música y el entretenimiento Ithaca Holdings, propiedad del ejecutivo discográfico Scooter Braun, compró el sello Big Machine Label Group por US$350 millones, en una transacción que incluía la titularidad de los seis álbumes que Swift había grabado con la compañía de EE. UU.

En mayo del 2020, las grabaciones originales de Taylor fueron vendidas a la empresa discográfica Shamrock Capital, en una transacción que nuevamente no contempló la opinión de la cantante: “Esta es la segunda vez que vendieron toda mi música sin mi consentimiento”, dijo Swift hace cinco años, por lo que optó por relanzar sus álbumes.

Desde el inicio de la última década, la cantante estadounidense Taylor Swift se ha consagrado como una de las mayores estrellas del pop de los últimos tiempos, al punto que su más reciente gira mundial, The Eras Tour, ha sido una de las más lucrativas de toda la historia musical, por lo que de ella se desprendieron un documental y un libro.

“Cuando perdí los derechos de mis primeros discos, sentí que era el peor escenario posible para mi carrera. Pero así nacieron las Taylor’s Version, un éxito que terminó por convertirse en un movimiento simbólico para los involucrados en esta aventura”, expresó Swift, quien se embarcó en una batalla legal y cultural por el control de su música.

