Shakira, Eugenio Derbez, Peso Pluma y otros artistas que se suman a expresiones ante las redadas migratorias (y los que callan)

El cantante estadounidense con raíces dominicanas, Prince Royce, afirmó este sábado 14 de junio que los latinos están viviendo “un momento muy difícil”, en el marco de las protestas que han tenido lugar en Los Ángeles (Estados Unidos) después de las redadas y el endurecimiento de medidas migratorias implementadas por el presidente Donald Trump.

Las declaraciones del cantante de éxitos como Darte un beso, Te espero o Carita de Inocente, ocurren en medio de las protestas contra las redadas migratorias iniciadas en Los Ángeles (California), donde se ha decretado un toque de queda nocturno en un intento de las autoridades locales por frenar los disturbios, se han extendido a otras grandes ciudades como Nueva York o Chicago.



Organizaciones en defensa de los derechos migrantes han convocado el sábado 14 a una jornada de movilizaciones en más de 1,800 ciudades de Estados Unidos, en respuesta a las redadas y presencia militar implementadas por Trump.

Pero, Prince Royce no es el único artista que se ha pronunciado. "Un país puede cambiar sus políticas migratorias, pero el trato a las personas siempre debe ser humano", dijo por su parte la cantante colombiana Shakira en una entrevista a la BBC. La colombiana además, aplazó su concierto en Los Ángeles por las protestas contra las redadas de ICE.



Peso Pluma, uno de los diez artistas más escuchados en el mundo en 2024 a través de Spotify, se declaró a su vez con el "corazón roto" debido a las redadas y anunció donativos a organismos civiles.



La estrella Pepe Aguilar compartió en Instagram su interpretación de un corrido sobre un obrero mexicano en Estados Unidos.

"Yo no le voy a pelear al sistema, le voy a hacer una resistencia pacífica con arte", declaró Pepe Aguilar.

A través de su Instagram, Eugenio Derbez publicó videos de residentes, activistas y organizaciones migrantes donde se exponen abusos cometidos durante las redadas. También subió un video junto a su esposa, Alessandra Rosaldo participando en una manifiestación.

Mon Laferte también expresó en una entrevista que no tiene tanto conocimiento del tema de los migrantes, pero que es consciente del sufrimiento e incertidumbre que están viviendo, por lo que mandó un mensaje de fuerza a todos ellos. "No estoy tan informada y me cuesta hablar. Siento que es una irresponsabilidad hablar si no entiendo bien lo que está sucediendo, pero como migrante soy consciente de que las personas migrantes siempre están buscando una vida mejor y son muy trabajadores. Lo que puedo hacer es mandar amor a los migrantes y mucha fuerza. Tengo familia allá", expresó.

Otros artistas y celebridades que se han unido a estas expresiones son Kim Kardashian, Eva Longoria, Katy Perry, Pedro Pascal y Gloria Estefan.



El silencio también causa polémica

Un artículo de AFP destacaba que artistas mexicanos están en la mira por su postura ante las redadas migratorias en EE. UU.

Un comentario polémico fue el de la periodista Jacaranda Correa: "qué triste y decepcionante que cineastas mexicanos tan reconocidos y que viven en California (…) no digan una sola palabra", escribió en la red social X.



El director mexicano Guillermo del Toro, ganador de tres premios Óscar y quien posee una propiedad en los suburbios de Los Ángeles, no ha emitido mensaje alguno de su autoría contra las redadas, aunque ha compartido información sobre las manifestaciones.



La desinformación también alimenta algunas de esas críticas. El usuario Albert_Rudo escribió en X que "Thalía le da la espalda a los latinos" y compartió un video que muestra a la cantante ignorar a un reportero que le pide un mensaje para los migrantes. El video se viralizó como si hubiera sido grabado en el contexto de las redadas de la semana anterior, pero data del 28 de febrero.



El viernes 13 de junio, Thalía pidió en Instagram donaciones para grupos civiles que apoyan a los extranjeros. Ese día la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum elogió a la actriz Salma Hayek por difundir a principios de abril un video que defiende la participación económica de los latinos en Estados Unidos.