Conciertos de Ricardo Arjona en Guatemala: ¿Cuándo comienza la gira “Lo que el seco no dijo” este 2025?

Ricardo Arjona confirmó en meses anteriores que ofrecería distintos conciertos en Guatemala como parte de su gira Lo que el seco no dijo. La fecha para el inicio de dicho evento se acerca cada vez más, y los fanáticos se encuentran a la expectativa del comienzo de una de las residencias artísticas más esperadas.

“Las cosas que se escriben hay que salirlas a gritar. Emocionado de volver”, publicó el cantautor guatemalteco en sus redes sociales, anunciando su regreso a los escenarios nacionales.

Según información hemerográfica de Prensa Libre, el primer concierto de su residencia en Guatemala se efectuará el próximo 31 de octubre del 2025 en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, zona 1 capitalina.

Sin embargo, la residencia comprende una serie de presentaciones que finalizarán el 23 de noviembre, según la programación oficial.

¿En qué otras fechas se presentará Ricardo Arjona en Guatemala este 2025?

Durante noviembre del 2025, Ricardo Arjona tendrá conciertos en Guatemala los días 1, 2, 6, 7, 8 y 9 del mes. Posteriormente, habrá otras presentaciones en el país del 13 al 16 de noviembre y luego del 20 al 23 de dicho mes. Cabe aclarar que las entradas ya fueron vendidas anteriormente.

Entretanto, el cantautor se encuentra realizando los últimos preparativos para sus próximos conciertos en Guatemala, de acuerdo con lo que él mismo ha publicado en su cuenta oficial de Instagram.

“Apostar a la música, a la nota que duele, al verso que dice, y al trampolín infinito que te lanza a lo imposible en caída libre con destino a lo desconocido. Así se vive, así se goza. Meses enormes de preparación, para estar listos desde el primer día, a cambiarlo todo y a empezar de nuevo”, afirmó en dicha red social.

Otra publicación curiosa que compartió en redes sociales es en la que se observa al artista sentado en una de las butacas del recinto de las presentaciones, cuidando cada detalle previo a los conciertos. “A veces, como en la vida, hay que sentarse en la silla del otro”, indicó en dicha publicación.