“A veces, como en la vida, hay que sentarse en la silla del otro”: Arjona comparte fotos de sus ensayos en el teatro

Desde las butacas del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y a menos de nueve días de comenzar su gira Lo que el Seco no dijo, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona compartió varios momentos de sus ensayos, entre ellos cómo aprecia la preparación de su equipo musical, que lo acompaña en este nuevo proceso.

“A veces, como en la vida, hay que sentarse en la silla del otro”, reflexionó Arjona sobre los momentos que lo llevaron a observar, desde el espacio del público, el espectáculo que se presentará durante sus 23 conciertos en Guatemala, los cuales comenzarán el próximo 31 de octubre.

Fue el pasado 14 de octubre cuando el intérprete de Mi novia se me está poniendo vieja compartió que se había integrado oficialmente a los ensayos de su gira, pues su banda y equipo de producción ya los habían iniciado. Nuevamente, este 22 de octubre compartió parte de este proceso, no solo dentro, sino también fuera del escenario de la Gran Sala Efraín Recinos.

Desde las butacas, tras bambalinas o dirigiendo a la banda, son parte de los momentos recopilados por Ricardo Arjona en los primeros días de ensayo desde el lugar que se convertirá en su hogar y que verá a más de 47 mil fanáticos disfrutar de su música.

En redes sociales también compartió que esta residencia ha sido el resultado de meses de intensa preparación, con la que busca estar listo desde el primer día para “cambiarlo todo y empezar de nuevo. Lo que el Seco no dijo... son tantas cosas”, reflexionó Arjona.

“La gira va mucho más allá de un concierto tradicional: combina las mejores escenas, una producción espectacular y la experiencia única que solo Ricardo Arjona puede ofrecer, reafirmando su lugar como uno de los grandes creadores de experiencias en vivo”, dijo Metamorfosis a Prensa Libre el pasado 18 de septiembre.

Con el inicio de su gira, los admiradores también están pendientes del lanzamiento oficial de su próximo sencillo, que podría llamarse Lo que el Seco no dijo, y que presentará nuevas canciones y sorpresas para sus seguidores, según detalló en esa ocasión la productora.

El espectáculo que prepara el artista traerá al público los éxitos de su más reciente álbum, Seco, donde plasma su reconexión con sus raíces. Asimismo, se espera que dentro de su repertorio se incluyan sus más grandes éxitos.

Estas son las canciones que componen su álbum Seco:

Despacio que hay prisa Todo termina Nirvana Barcelona 70% Luna Poquita fe Motel revolución Gritas Mentiras Mujer Un gran gusto conocer

Leer más: Admiradores de Ricardo Arjona realizan paseo en “El Trolley del Seco” en la ciudad de Guatemala e invitan a vivir una experiencia inolvidable