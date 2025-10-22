Shakira, Ed Sheeran y Beéle presentan adelanto de “Hips Don’t Lie” en los 30 años de Pies descalzos y 20 de Fijación oral

En medio de su exitosa gira Las mujeres ya no lloran World Tour, Shakira dio una gran sorpresa al presentar una nueva versión de su famosa canción “Hips Don’t Lie”, ahora acompañada por Ed Sheeran y Beéle, como parte de la conmemoración de los 30 años del álbum Pies descalzos y los 20 de Fijación oral.

Con el tradicional “Shakira, Shakira”, la colombiana interpretó uno de los temas más emblemáticos de su carrera, esta vez desde una sesión que recopila los mayores éxitos de los álbumes que, según la artista, marcaron su vida.

“Esta edición del aniversario de Spotify está dedicada a todos mis fanes alrededor del mundo”, publicó la barranquillera en sus redes sociales al anunciar el Spotify Anniversary. En el mismo mensaje agradeció a sus seguidores por acompañarla a lo largo de su trayectoria y por celebrar con ella estas tres décadas de Pies descalzos y dos de Fijación oral.

Durante la sesión, la artista revivió temas como “Pies descalzos” en una fusión con “Sueños blancos”, así como “Antología”, “La pared”, “Día de enero” y su gran colaboración “Hips Don’t Lie”, disponibles en la plataforma Spotify.

“En esta oportunidad también puedo celebrar un doble aniversario: el de Fijación oral y Pies descalzos. Hay 10 años de diferencia entre estos dos álbumes”, dijo Shakira durante la sesión con Spotify.

La cantante explicó que su primer álbum tiene una fuerte influencia del rock, con sonidos que ella consumía en esa época, pero que una década después su estilo se fusionó con las tendencias musicales del momento, dando paso a su segundo proyecto.

En la charla, la intérprete de Las mujeres ya no lloran reflexionó sobre su carrera, sus fusiones creativas y algunas anécdotas de su recorrido en la industria musical.

Nueva versión de “Hips Don’t Lie”

Como parte de la celebración se presentó una nueva versión de “Hips Don’t Lie”, recordada como uno de los himnos del Mundial de Alemania 2006. Esta vez, Shakira fusionó su estilo con el del cantante británico Ed Sheeran y el artista colombiano Beéle.

Con su guitarra, Sheeran se unió a la colombiana para reinterpretar el éxito en una versión semiacústica, en la que cantó en inglés y español. Por su parte, Beéle, del género urbano, aportó su estilo distintivo.

La propuesta ha generado gran entusiasmo entre los seguidores de los tres artistas.

En sus redes, Shakira comentó: “Creo que somos un trío inesperado”, a lo que Ed Sheeran respondió: “Definitivamente inesperado. Creo que cuando las personas nos vean a los tres van a decir: ¿cómo pasó?”.

Durante la charla, ambos relataron que se conocieron en una gala del Met, donde celebraron hasta el amanecer. De ese encuentro surgió la idea de colaborar juntos, lo que finalmente los llevó a grabar esta nueva versión de “Hips Don’t Lie” junto a Beéle.