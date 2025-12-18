Ricardo Arjona recuerda sus inicios en México y deja pistas sobre una próxima parada de su gira

Ricardo Arjona, quien apenas el pasado 14 de diciembre concluyó su residencia y el inicio de su gira Lo que el seco no dijo en Guatemala, compartió en sus redes sociales la próxima parada de su espectáculo.



En el video, el artista menciona la casa donde vivió en Guatemala y luego se traslada a México, donde recuerda detalles de su llegada a ese país y el origen de la canción La historia de un taxi.

El material audiovisual presenta fragmentos de canciones que van desde La historia de un taxi hasta Blanco y negro, publicado en 2023. Arjona recuerda que fue en un mes de noviembre cuando llegó a México, entre fracasos y con la ilusión de iniciar su camino artístico. Narra que, al llegar, un taxista le recomendó hospedarse en un hotel llamado Pisa y le pidió un autógrafo.



“A medio camino, el taxista me preguntó si yo era artista y me pidió un autógrafo antes de que fuera famoso”, relata Arjona en el video. Además, cuenta que el conductor le hizo una petición que terminaría cumpliéndose: “Acuérdese de hacernos una canción a los taxistas”.

El cantautor también compartió un texto: “Al D.F. le debo las canciones, los amigos, la nostalgia y la fortaleza. Mi primer hogar fue el Hotel Pisa. Mi primer concierto, el Teatro de la Ciudad. Pensar en el Coloso de Santa Úrsula, Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte, como el lugar a donde podrían ir a parar todas aquellas canciones, fue el sueño que no soñé. Como dice la canción: el destino me pintó el camino que hoy me trajo hasta aquí. México, las muchas cosas que te debo y me sigues dando más”.



En el video se escucha de fondo su éxito México, lanzado en 1996. La grabación concluye con la frase “Azteca 2026”, lo que sugiere que la próxima parada del artista será en ese estadio. Por ahora, Arjona ha confirmado fechas de su gira en Estados Unidos, Chile, Perú, Costa Rica, Argentina, Colombia y Ecuador.