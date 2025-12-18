Conciertos de Ricardo Arjona en el 2026: Las fechas y sedes confirmadas por el guatemalteco

El pasado domingo 14 de diciembre, el músico y cantautor guatemalteco Ricardo Arjona cerró con broche de oro su residencia en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Por lo tanto, ahora se prepara para el 2026, un año que, de acuerdo con sus propias declaraciones, estará cargado de conciertos en varios países del mundo.

En el comienzo de su nueva gira internacional Lo que el Seco no dijo, el artista nacido en Jocotenango, Sacatepéquez, se lució con un estilo musical que abarcó desde baladas hasta pop y rock, al combinar sus canciones más recientes con sus clásicos, para satisfacer tanto a grandes como a chicos, y conquistar a miles de guatemaltecos.

Sin embargo, tras una primera residencia que comenzó el pasado viernes 31 de octubre, la estrella nacional de 61 años está lista para tomar un merecido descanso y prepararse para el inicio de su tour en el 2026, que tendrá como eje principal a Estados Unidos, donde miles de sus seguidores esperan poder disfrutarlo por primera vez.

“Las cosas que se escriben, hay que salirlas a gritar. Poniendo las canciones en la maleta, pactando la cita, soñando con el momento. Nos vemos pronto, mis hermanos. Porque somos un poco el país que dejaron y el amigo que abraza y celebra el reencuentro”, escribió Arjona en sus redes sociales al anunciar las sedes de su gira de shows.

Conciertos de Arjona en 2026

La nueva gira internacional de Ricardo Arjona, Lo que el Seco no dijo, la cual comenzó en octubre del 2025 en la ciudad de Guatemala y continuará en el 2026, se mantendrá, hasta el momento, en el territorio americano, debido a que el cantautor guatemalteco únicamente ha confirmado fechas y sedes de sus conciertos en el nuevo continente.

Luego de 25 presentaciones en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Arjona está listo para enseñarle al mundo su gira. No obstante, el guatemalteco comenzará cerca de la tierra que lo vio nacer, antes de dar el eventual paso al viejo continente, por lo que los americanos serán los afortunados de estar entre los primeros en disfrutarla.

Hasta el momento, los países confirmados en el nuevo tour del Seco son: Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica y Puerto Rico. Ahora bien, los conciertos de Arjona en el 2026 presuntamente finalizan en agosto, por lo que todavía tiene cuatro meses disponibles para dar el salto y presentarse en ciudades de Europa.

EE. UU. es, sin duda, la nación más beneficiada, ya que hasta el momento se han confirmado 34 presentaciones de Ricardo Arjona en el país norteamericano. Por ello, visitará distintos estados como Illinois, Carolina del Norte, Connecticut, Nueva York, Massachusetts, Colorado, California, Washington, Oregón, Nevada, Arizona y Texas, entre otros.

Las fechas y sedes confirmadas: